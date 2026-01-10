নিকুঞ্জে অজ্ঞান পার্টির কবলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র।
নিকুঞ্জ-১-এর লেক ড্রাইভ সড়কের এ ঘটনা সম্পর্কে ভুক্তভোগী মুনতাসির রহমান তাহমিদের (১৩) বাবা মুকুল হোসেন মৃদা জানান, বিকেলে হাঁটার সময় পেছন দিক থেকে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর ছেলের কাছে আসে। একপর্যায়ে তারা তার নাকে টিস্যু পেপারের মতো কিছু একটা চেপে ধরে। মুহূর্তের মধ্যে তাহমিদ অচেতন হয়ে পড়ে। প্রায় ৪০ মিনিট পর সে নিজেকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে। এরপর আশপাশের লোকজনের সহায়তায় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তাহমিদ।
এ বিষয়ে খিলক্ষেত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল আলিম বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি জেনেছি। তদন্ত করে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
