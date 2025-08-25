হত্যা মামলায় তৌহিদ আফ্রিদি ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবুর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।
দুপুরের পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান ৭ দিন রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে আফ্রিদির পক্ষে আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
তৌহিদ আফ্রিদিকে গতকাল রোববার রাতে সিআইডির একটি দল বরিশাল থেকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ১৭ আগস্ট রাজধানীর গুলশান থেকে আফ্রিদির বাবা বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন এ মামলায় তাঁর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন বেলা আড়াইটার দিকে আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দিন ২২ নম্বর ও তাঁর ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবুর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।
দুপুরের পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান ৭ দিন রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে আফ্রিদির পক্ষে আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
তৌহিদ আফ্রিদিকে গতকাল রোববার রাতে সিআইডির একটি দল বরিশাল থেকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ১৭ আগস্ট রাজধানীর গুলশান থেকে আফ্রিদির বাবা বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন এ মামলায় তাঁর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন বেলা আড়াইটার দিকে আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দিন ২২ নম্বর ও তাঁর ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে।১৬ মিনিট আগে
কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।২০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...২২ মিনিট আগে