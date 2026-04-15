Ajker Patrika
ঢাকা

তুরাগে বহুতল ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ২৭
তুরাগে বহুতল ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর তুরাগ থানা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ওপর থেকে পড়ে মো. আকাশ আলী (২৩) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তুরাগের নয়ানগর মসজিদ মার্কেটের ১০তলা ভবনের সাততলা থেকে পড়ে ওই শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন বলেন জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত আকাশ আলী রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নলত্রী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে নির্মাণাধীন ওই ভবনে থাকতেন।

ভবনটির শ্রমিকেরা জানান, নির্মাণাধীন ১০তলা ভবনটিতে তিনি রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল সাততলায় কাজ করছিলেন। এ সময় ভবনটির লিফটের জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা থেকে নিচে পড়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে তুরাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলাম বলেন, আকাশ আলীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগতুরাগশ্রমিক
