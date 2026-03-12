Ajker Patrika
ঢাকা

ঈদ উপহার পেল ২৯ হাজার আনসার-ভিডিপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঈদ উপহার পেল ২৯ হাজার আনসার-ভিডিপি
আনসার–ভিডিপি সদস্যদের ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২৯ হাজারের বেশি সদস্য ও কর্মচারীর মধ্যে ঈদ উপহারসামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ঢাকার খিলগাঁওয়ে বাহিনীর সদর দপ্তরে এ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।

বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, এ উদ্যোগের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ভাতাভোগী সদস্য-সদস্যা ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ মোট ২৯ হাজার ৩৭ জনের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। উপহারের প্যাকেটে পোলাওর চাল, সেমাই, সুজি, গুঁড়া দুধ, নুডলস ও বিভিন্ন ধরনের রান্নার মসলা ছিল।

আনসার-ভিডিপি সদস্যদের ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
আনসার-ভিডিপি সদস্যদের ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ এই শৃঙ্খলা ও গণপ্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বাহিনীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানের মধ্য দিয়ে বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মহাপরিচালক আরও বলেন, ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ সমাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে ভিডিপি সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুনূর রশিদ, উপমহাপরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগখিলগাঁওঢাকাআনসার
