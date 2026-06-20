ধানমন্ডি ও হাতিরপুলে ডিএসসিসির অভিযান, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

রাজধানীর ধানমন্ডি ও হাতিরপুল এলাকায় অবৈধ দখল উচ্ছেদ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মশক নিয়ন্ত্রণে পৃথক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। অভিযানে মোট ২৪টি মামলায় ২৫ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
আজ শনিবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে অঞ্চল-১ এর ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ধানমন্ডির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিপরীতে হাউস নম্বর-১, রোড নম্বর-২ এবং ধানমন্ডি-মিরপুর সড়কের উভয় পাশের ফুটপাত ও রাস্তা থেকে অবৈধ স্থাপনা ও অস্থায়ী দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এ সময় ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে দোকান স্থাপনের দায়ে তিনটি মামলায় তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এদিকে হাতিরপুল সংলগ্ন কাঁচাবাজার ও আশপাশের এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাজার ও দোকানপাটে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারায় ২১টি মামলায় ২২ হাজার ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
ডিএসসিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, নগরীর শৃঙ্খলা রক্ষা, পথচারীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং মশার প্রজনন নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে। অভিযান চলাকালে সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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