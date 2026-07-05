সচিবালয়ের সামনে প্রতীকী ভাতের হোটেল, মুচলেকায় মুক্ত সোহানী শিফা

রাজধানীর সচিবালয়ের সামনে প্রতীকীভাবে ভাতের হোটেল চালু করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সময় ‘ঢাকা বাঁচাও’ সংগঠনের সভাপতি সোহানী শিফাকে আটক করে শাহবাগ থানা-পুলিশ। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ের সামনে তাঁকে আটকের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আলোচনায় আসে।
জানা গেছে, রাজধানীর বিভিন্ন মেট্রোরেল স্টেশনের সামনের সড়ক ও ফুটপাত হকারমুক্ত করার দাবিতে কয়েক দিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন সোহানী শিফা। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার সচিবালয়ের সামনে একটি অস্থায়ী ভাতের হোটেল চালু করেন তিনি। সেখানে প্রতীকীভাবে ১০ টাকায় ভাত, ডাল ও আলুভর্তা বিক্রির ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগের দিন ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি কর্মসূচির কথা জানান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১২টার দিকে ভাত বিক্রি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পুলিশ ভ্রাম্যমাণ হোটেলটি সরিয়ে দেয় এবং সোহানী শিফাকে ভ্যানসহ শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ফুটপাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খাবার বিক্রি করা হচ্ছিল। এ কারণে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
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