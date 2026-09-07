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মুগদা মেডিকেলে টাকা চুরির অভিযোগে নারীকে ১০ মাসের কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুগদা মেডিকেলে টাকা চুরির অভিযোগে নারীকে ১০ মাসের কারাদণ্ড
অভিযুক্ত নারীকে আটক করে উদ্ধার করা মালামালসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর অপারেশনের জন্য রাখা টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালানোর সময় এক নারীকে হাতেনাতে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হলে আদালত ১০ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুগদা হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় গাইনি বিভাগের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন আনসারের মুখপাত্র সহকারী পরিচালক নাজমুস সাকিব।

আটক নারীর নাম ছোনিয়া (৩২)। তাঁর বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার সৌরভকাটি ইন্দিরা এলাকায়।

ঢাকা মহানগর আনসার (ডিএমএ) পূর্ব জোনের সদস্যরা জানান, হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় গাইনি বিভাগের সামনে ভিড়ের মধ্যে এক নারী রোগীর স্বজনের জরায়ু অপারেশনের জন্য রাখা টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি টহলরত আনসার সদস্যদের নজরে এলে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে আটক করেন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে চুরি যাওয়া টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সময় দায়িত্ব পালন করছিলেন পিসি মো. জাকিউল ইসলাম, আনসার মোহাম্মদ মেহেদী হাসান ও আনসার মো. শরিফুল ইসলাম। তাঁদের তৎপরতায় ছোনিয়াকে আটক করে উদ্ধার করা মালামালসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পরে তাঁকে আদালতে নেওয়া হলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ আদালত ১০ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

বিষয়:

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