ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা: হাজি সেলিম ও সোলায়মান সেলিম ৪ দিনের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাজি সেলিম ও সোলায়মান সেলিম। ছবি: সংগৃহীত
হাজি সেলিম ও সোলায়মান সেলিম। ছবি: সংগৃহীত

আরও এক হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিম ও তাঁর ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিমকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক এই আদেশ দেন।

আওয়ামী লীগের এই দুই নেতাকে কারাগার থেকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। শাহবাগ থানার ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় তাঁদের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মাইনুল খান পুলক। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মনির নিহত হন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করে রিমান্ডের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। দুই পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিমান্ডের আদেশ দেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা আক্তার গত ১৪ মার্চ শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

গত বছরের ১৪ নভেম্বর রাজধানীর গুলশান থেকে সোলায়মানকে আটক করে চকবাজার থানা-পুলিশ। এর আগে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর বংশাল থানা এলাকা থেকে হাজি সেলিমকে আটক করে পুলিশ। এরপর তাদের বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।

