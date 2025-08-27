Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ক্ষমা প্রার্থনাসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় শাহবাগ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দফা উপস্থাপন করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় শাহবাগ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দফা উপস্থাপন করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎পাঁচ দফা দাবিসহ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় শাহবাগ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ।

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি জুবায়ের আহমেদ ঘোষিত দাবির মধ্যে রয়েছে— ১) প্রকৌশল আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত এবং নেক্কারজনক হামলার জন্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে আন্দোলনকারীদের সামনে এসে উক্ত ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং জবাবদিহিতা করতে হবে। ‎

‎২) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতিপূর্বে গঠিত কমিটিকে অনুপযুক্ততার কারণে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিনিধিসহ প্রকৌশল আন্দোলনের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে কমিটির সংস্কার করে পেশকৃত ৩ দফা দাবিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেনে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে এবং এই মর্মে সংশ্লিষ্ট তিন উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, জনাব আদিলুর রহমান এবং সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানকে আজকে এসে এই নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ‎

আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় শাহবাগ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দফা উপস্থাপন করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় শাহবাগ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দফা উপস্থাপন করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎৩) শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর নেককারজনক হামলার প্রতিবাদে ডিসি মাসুদকে বহিষ্কার করতে হবে। ‎

‎৪) হামলায় আহত সকল শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে এবং উক্ত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সকল শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ দিয়ে এই যৌক্তিক আন্দোলনে আর কোন প্রকার হামলা করা যাবে না। ‎

‎৫) রোকন ভাইয়ের উপর হামলাকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। ‎

‎এ সময় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি। আর দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন জুবায়ের। শাহবাগে অবস্থান চলবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবুয়েটঢাকা বিভাগসংবাদ সম্মেলনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

হিজাব পরতে বাধার অভিযোগ সত্য নয়, দাবি বরখাস্ত ভিকারুননিসার শিক্ষিকার

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদন্ত কমিটির গণশুনানি

সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদন্ত কমিটির গণশুনানি

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে

হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ