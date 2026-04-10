এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের নুরুননাহার

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে অভিযাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশি নারী পর্বতারোহী নুরুননাহার নিম্নি। ১১ এপ্রিল তিনি ঢাকা থেকে নেপালের কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা দেবেন।
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলা মাউন্টেইনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব (বিএমটিসি) এবং এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে পূবালী ব্যাংক।
আয়োজকেরা জানান, বিএমটিসির উদ্যোগে এর আগে চারজন পর্বতারোহী পাঁচবারের চেষ্টায় চারবার এভারেস্ট জয় করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে নুরুননাহার নিম্নি জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বপ্নের এই অভিযানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০২২ সালে ভারতের দার্জিলিং মাউন্টেইনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বেসিক প্রশিক্ষণ নেন তিনি। পরে ৬ হাজার মিটার উচ্চতার একাধিক পর্বত জয় এবং গত বছর প্রায় ৭ হাজার মিটার উচ্চতার হিমলুং হিমাল অভিযানে সফল হন।
নুরুননাহার জানান, চূড়ায় পৌঁছানোর পাশাপাশি নিরাপদে ফিরে আসাকে তিনি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি বলেন, ‘আমি বাংলাদেশি অভিযাত্রী দলের মনোবল, সাহস এবং বীর সংকল্পকে প্রশংসা করি। এই ধরনের উদ্যোগ নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও জনগণের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারী অধিকারকর্মী শিরীন পারভিন হক এবং পূবালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খানসহ অন্যরা।
উল্লেখ্য, পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রায় ৮ হাজার ৮৪৯ মিটার উচ্চতার মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম সফলভাবে আরোহণ করেন এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে।
