Ajker Patrika
ঢাকা

এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের নুরুননাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ২০
জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নুরুননাহারকে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে অভিযাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশি নারী পর্বতারোহী নুরুননাহার নিম্নি। ১১ এপ্রিল তিনি ঢাকা থেকে নেপালের কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা দেবেন।

আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলা মাউন্টেইনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব (বিএমটিসি) এবং এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে পূবালী ব্যাংক।

আয়োজকেরা জানান, বিএমটিসির উদ্যোগে এর আগে চারজন পর্বতারোহী পাঁচবারের চেষ্টায় চারবার এভারেস্ট জয় করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে নুরুননাহার নিম্নি জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বপ্নের এই অভিযানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০২২ সালে ভারতের দার্জিলিং মাউন্টেইনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বেসিক প্রশিক্ষণ নেন তিনি। পরে ৬ হাজার মিটার উচ্চতার একাধিক পর্বত জয় এবং গত বছর প্রায় ৭ হাজার মিটার উচ্চতার হিমলুং হিমাল অভিযানে সফল হন।

নুরুননাহার জানান, চূড়ায় পৌঁছানোর পাশাপাশি নিরাপদে ফিরে আসাকে তিনি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি বলেন, ‘আমি বাংলাদেশি অভিযাত্রী দলের মনোবল, সাহস এবং বীর সংকল্পকে প্রশংসা করি। এই ধরনের উদ্যোগ নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও জনগণের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারী অধিকারকর্মী শিরীন পারভিন হক এবং পূবালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খানসহ অন্যরা।

উল্লেখ্য, পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রায় ৮ হাজার ৮৪৯ মিটার উচ্চতার মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম সফলভাবে আরোহণ করেন এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে।

হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার অনুমতি পায়নি বাংলার জয়যাত্রা, শারজা বন্দরে ফিরে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের শীর্ষ ৫২ জনই নিহত

ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

বিমানবন্দরে ৮৩ লাখ টাকার স্বর্ণ, ৯ হাজার ডলারসহ হজ কাফেলার মোয়াল্লেম গ্রেপ্তার

আপনার জিজ্ঞাসা: হজের সময় ঋতুস্রাব শুরু হলে নারীদের করণীয়

উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ সারাবে মাইগ্রেন, বলছে গবেষণা

ইসরায়েলের ওপর ক্ষুব্ধ অর্ধেকের বেশি মার্কিন, বলছে নতুন জরিপ

অতীতে যেসব আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসনে সফলভাবে মধ্যস্থতা করেছে পাকিস্তান

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

৪০ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের খরচ কত, ক্ষতিপূরণের আবেদনই পড়েছে ২৮২৩৭টি

ববির ৪ কর্মচারীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলেন অসদুপায়ের দায়ে বহিষ্কার শিক্ষার্থী

ভোগান্তি থেকে বাঁচতে টি-শার্টে ফুয়েল কার্ড

উলিপুরে অবৈধ দখলে থাকা ৭০ শতক খাসজমি উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর বালুর মাঠে মিলল মধ্যবয়সীর গলাকাটা লাশ

