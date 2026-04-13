Ajker Patrika
ঢাকা

রমনায় আপাতত কোনো হুমকি নেই: র‍্যাবের মহাপরিচালক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ০৪
সোমবার সকালে রমনার বটমূলের সার্বিক নিরাপত্তা পরিদর্শন শেষে র‍্যাবের মহাপরিচালক আহসান হাবীব পলাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে রমনার বটমূলে আপাতত কোনো ধরনের হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের মহাপরিচালক আহসান হাবীব পলাশ। আজ সোমবার সকালে রমনার বটমূলের সার্বিক নিরাপত্তা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

‎আহসান হাবীব পলাশ বলেন, গোয়েন্দা তথ্য ও সাইবার মনিটরিংয়ে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে কোনো সুনির্দিষ্ট হুমকি পাওয়া যায়নি। গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে যেন কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য সাইবার টিম নজরদারিতে রয়েছে। নারীদের উত্যক্ত বা যৌন হয়রানি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

‎পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সারা দেশে র‍্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন দায়িত্ব পালন করবে। মোতায়েন থাকবে ১৮১টি পিকআপ পেট্রোল, ১২১টি মোটরসাইকেল পেট্রোলসহ মোট ৩০৮টি টহল দল এবং সাদা পোশাকের সদস্যরা।

‎‎শাহবাগ, টিএসসি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রবীন্দ্র সরোবর, হাতিরঝিল, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, বাংলা একাডেমি ও রমনা বটমূলসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে।

‎এছাড়া সিসিটিভি মনিটরিং, চেকপোস্ট, ফুট ও মোটরসাইকেল পেট্রল এবং মনিটরিং রুম সক্রিয় থাকবে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

‎‎সিকেডি হাসপাতালে সাম্প্রতিক চাঁদাবাজির ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তাঁরা হাসপাতালটিতে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে এবং না দেওয়ায় ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ‎‎আহসান হাবীব পলাশ কোনো হুমকি বা হয়রানির শিকার হলে র‍্যাব বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে অনুরোধ করেন। অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‎‎মোহাম্মদপুরের একটি ঘটনায় প্রশ্ন করা হলে র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘সব দায় আমরা নেব না। অপরাধী পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা থাকার পরও কীভাবে জামিন পায়?’ ‎

‎কুষ্টিয়ার একটি ঘটনায় তিনি জানান, মামলা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাটি র‍্যাব ছায়া তদন্ত করছে।

পাঠকের আগ্রহ

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

সম্পর্কিত

শীত শেষ হলেও দুস্থদের কম্বল বিতরণ হয়নি, পড়ে আছে গুদামে

শীত শেষ হলেও দুস্থদের কম্বল বিতরণ হয়নি, পড়ে আছে গুদামে

রমনায় আপাতত কোনো হুমকি নেই: র‍্যাবের মহাপরিচালক

রমনায় আপাতত কোনো হুমকি নেই: র‍্যাবের মহাপরিচালক

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

পয়লা বৈশাখে আংশিক বন্ধ শাহবাগ, সারা দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন

পয়লা বৈশাখে আংশিক বন্ধ শাহবাগ, সারা দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন