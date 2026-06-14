Ajker Patrika
ঢাকা

মাদ্রাসার সাইনবোর্ড টানাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত, দগ্ধ ২ ছাত্র ও শিক্ষক

ঢামেক প্রতিবেদক
মাদ্রাসার সাইনবোর্ড টানাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত, দগ্ধ ২ ছাত্র ও শিক্ষক
ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে মাদ্রাসার ছাদে সাইনবোর্ড লাগাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে একজন শিক্ষক ও দুজন শিক্ষার্থী দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে রূপনগর দুয়ারিপাড়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার তিনতলার ছাদে ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন—শিক্ষক সালমান ফারসি (২৪) এবং শিক্ষার্থী মারুফ হাসান (১৪) ও খাইরুল ইসলাম (১২)।

তাদের হাসপাতালে নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম জানান, দগ্ধ সালমান মাদ্রাসার শিক্ষক। মারুফ হিফজ বিভাগে ও খাইরুল কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করে। সকালে তিনজন ছাদে মাদ্রাসার একটি ব্যানার টানাতে যায়। এ সময় ব্যানারটি সঙ্গে বাইরের তারের সংস্পর্শে তারা বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ঝলসে যায়। দেখতে পেয়ে দ্রুত তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এ বিষয়ে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, শিক্ষার্থী মারুফের শরীর সবচেয়ে বেশি দগ্ধ হয়েছে, ১৮ শতাংশ। তাকে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক খাইরুলের শরীর ৩ শতাংশ ও অপর শিক্ষার্থী সালমানের শরীর ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের দুজনকে অবজারভেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগ
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