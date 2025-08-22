অভিজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্লগার ফারাবী জামিনে মুক্ত

গাজীপুর প্রতিনিধি
লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্লগার শফিউর রহমান ফারাবী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে তিনি কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।
কাশিমপুর কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালত থেকে তাঁর (ফারাবী) জামিনের কাগজপত্র কারাগারে এসে পৌঁছায়। পরে তা যাচাই-বাছাই শেষে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকায় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন।’
জানা গেছে, লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। দেশে আসার পর ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির কাছে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় অভিজিতের স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা গুরুতর আহত হন। পরে অভিজিতের বাবা অধ্যাপক অজয় রায় বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় মামলা করেন। গত ২০১৫ সালের ২ মার্চ সকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে শফিউর রহমান ফারাবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।
লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্লগার শফিউর রহমান ফারাবী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে তিনি কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।
কাশিমপুর কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালত থেকে তাঁর (ফারাবী) জামিনের কাগজপত্র কারাগারে এসে পৌঁছায়। পরে তা যাচাই-বাছাই শেষে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকায় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন।’
জানা গেছে, লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। দেশে আসার পর ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির কাছে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় অভিজিতের স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা গুরুতর আহত হন। পরে অভিজিতের বাবা অধ্যাপক অজয় রায় বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় মামলা করেন। গত ২০১৫ সালের ২ মার্চ সকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে শফিউর রহমান ফারাবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।
চলন্ত বাসে হাত-পা বেঁধে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে অজামিনযোগ্য কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
সিলেটে উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহযোগিতায় হয়েছে দুই দিনব্যাপী শিশু ও যুব সম্মেলন। সিলেট নগরীর দরগাহগেট এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এ সম্মেলনে সিলেট ও সুনামগঞ্জের চার উপজেলার শতাধিক কিশোর ও যুবক অংশ নেয়।১৪ মিনিট আগে
এদিকে থানার ভেতর আটক যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে চকরিয়া পৌরসভার ভরামুহুরী হিন্দুপাড়ার কয়েক শ নারী-পুরুষ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ মিছিলটি চকরিয়া থানার সামনে এলে সেখানে স্থানীয় লোকজন যুক্ত হন। এরপর পৌর শহরের সিস্টেম কমপ্লেক্সের সামনে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এতে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।৪২ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় পিকআপ-ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোতালেব (৪৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফলসাটিয়া বড় ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব শিবালয় উপজেলার উথলী ইউনিয়নের শশীনারা গ্রামের বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে