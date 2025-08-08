মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা উদ্যানের ৫ নম্বর রোডের ডি-ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন (২৮) পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় গতকাল মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীর তথ্যমতে, বিকেলে একতা হাউজিংয়ের ৫ নম্বর রোডের একটি মসজিদের সামনে ডেলিভারি দিয়ে নাজিম সাইকেলে করে ঢাকা উদ্যানের ডি-ব্লক হয়ে মূল সড়কের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ১৪ নম্বর বাড়ির সামনে তিন যুবক তাঁর গতি রোধ করে চাপাতি ঠেকিয়ে টাকা দাবি করেন। পরে তাঁরা নাজিমের কাছে থাকা ৪১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। ভুক্তভোগী ফোনটি ফেরত চাইলে দূর থেকে সেটি ফিরিয়ে দেন তাঁরা। এরপর তিন যুবক চাপাতিসহ একটি রিকশায় করে একতা হাউজিংয়ের দিকে পালিয়ে যান।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত নাজিম সাইকেল নিয়ে ডি-ব্লক দিয়ে আসার সময় তিন যুবক তাঁকে থামিয়ে চাপাতি ধরে টাকা নেন এবং রিকশায় চড়ে পালিয়ে যান। অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মোমিন জানান, অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা উদ্যানের ৫ নম্বর রোডের ডি-ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন (২৮) পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় গতকাল মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীর তথ্যমতে, বিকেলে একতা হাউজিংয়ের ৫ নম্বর রোডের একটি মসজিদের সামনে ডেলিভারি দিয়ে নাজিম সাইকেলে করে ঢাকা উদ্যানের ডি-ব্লক হয়ে মূল সড়কের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ১৪ নম্বর বাড়ির সামনে তিন যুবক তাঁর গতি রোধ করে চাপাতি ঠেকিয়ে টাকা দাবি করেন। পরে তাঁরা নাজিমের কাছে থাকা ৪১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। ভুক্তভোগী ফোনটি ফেরত চাইলে দূর থেকে সেটি ফিরিয়ে দেন তাঁরা। এরপর তিন যুবক চাপাতিসহ একটি রিকশায় করে একতা হাউজিংয়ের দিকে পালিয়ে যান।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত নাজিম সাইকেল নিয়ে ডি-ব্লক দিয়ে আসার সময় তিন যুবক তাঁকে থামিয়ে চাপাতি ধরে টাকা নেন এবং রিকশায় চড়ে পালিয়ে যান। অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মোমিন জানান, অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে কমিটি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রদল। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি কয়েকটি সড়ক ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়। মিছিলে নেতা-কর্মীদের২৯ মিনিট আগে
মাদারীপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে ইজিবাইকচালক রোমান আকনকে (৪৮) কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। বাধা দেওয়ার তাঁর স্ত্রীকেও মারধর করা হয়েছে। এ সময় ইজিবাইকে আগুন দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার খোঁয়াজপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত ইজিবাইকচালক রোমান আকন একই গ্রামের মৃত১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ১৭টি আবাসিক হলে কমিটি ঘোষণা করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে উদ্বেগ২ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ফারুক হাসান বলেছেন, প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন হচ্ছেন। দেশে অবাধে চাঁদাবাজি চলছে। সন্ত্রাসীরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অসম্ভব।২ ঘণ্টা আগে