মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৪৮
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা উদ্যানের ৫ নম্বর রোডের ডি-ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন (২৮) পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় গতকাল মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর তথ্যমতে, বিকেলে একতা হাউজিংয়ের ৫ নম্বর রোডের একটি মসজিদের সামনে ডেলিভারি দিয়ে নাজিম সাইকেলে করে ঢাকা উদ্যানের ডি-ব্লক হয়ে মূল সড়কের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ১৪ নম্বর বাড়ির সামনে তিন যুবক তাঁর গতি রোধ করে চাপাতি ঠেকিয়ে টাকা দাবি করেন। পরে তাঁরা নাজিমের কাছে থাকা ৪১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। ভুক্তভোগী ফোনটি ফেরত চাইলে দূর থেকে সেটি ফিরিয়ে দেন তাঁরা। এরপর তিন যুবক চাপাতিসহ একটি রিকশায় করে একতা হাউজিংয়ের দিকে পালিয়ে যান।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত নাজিম সাইকেল নিয়ে ডি-ব্লক দিয়ে আসার সময় তিন যুবক তাঁকে থামিয়ে চাপাতি ধরে টাকা নেন এবং রিকশায় চড়ে পালিয়ে যান। অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মোমিন জানান, অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

