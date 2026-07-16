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উত্তরায় অজ্ঞাত যানবাহনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
উত্তরায় অজ্ঞাত যানবাহনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু
ফাইল ছবি

রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় আনোয়ারুল হক (৫৫) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গতকাল বুধবার (১৫ জুলাই) রাত ৯টার দিকে উত্তরা-জসিমউদ্দীন রোডে দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত আনোয়ারুল হকের ছেলে ইয়াছিন আরাফাত বলেন, তাঁদের বাড়ি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার ঘোরাদহ গ্রামে। বর্তমানে দক্ষিণখান এলাকায় থাকেন। উত্তরায় তাঁদের মোটর গ্যারেজ আছে।

ইয়াছিন আরও জানান, রাতে কাজ শেষে তাঁর বাবা পায়ে হেঁটে উত্তরা-জসিমউদ্দীন রোডের ইউ-টার্ন মোড় পার হচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত যানবাহনের ধাক্কায় আহত হন তিনি। এরপর পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহ আলম জানান, রাতে উত্তরা-জসিমউদ্দীন রোড এলাকায় কোনো এক যানবাহনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুরাজধানীসড়ক দুর্ঘটনাউত্তরা
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