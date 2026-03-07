৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাবি শিক্ষার্থীসহ দুজন থানা হেফাজতে

রাজধানীর চানখাঁরপুল মোড়ে সাউন্ড বক্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ব্যবহৃত সাউন্ড বক্সটিও জব্দ করা হয়।
ঢাবি শিক্ষার্থীর নাম আসিফ আহমেদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। তাঁর সঙ্গে সাউন্ড বক্স পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আরেকজনকেও থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৭ মার্চ উপলক্ষে চানখাঁরপুল এলাকায় একটি সাউন্ড বক্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাজাচ্ছিলেন ওই শিক্ষার্থী। ভাষণের বিখ্যাত অংশ—‘এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’—বাজানোর সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কিছুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ তাঁকে একটি অটোরিকশায় তুলে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুজনকে থানায় রাখা হয়েছে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাজাচ্ছিলেন। অভিযোগ পেয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাহবাগ থানার ডিউটি অফিসার জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। তাঁরা থানাতেই রয়েছেন।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাবি (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) ফোরাম। আজ শনিবার (৭ মার্চ) রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া ক্লাবে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।১৬ মিনিট আগে
খুলনায় আবারও অস্ত্র ও গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে মাদ্রাসা রোডের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি তাজা গুলি ও ১ লাখ ৭৬ হাজার ৪০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।২৮ মিনিট আগে
ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ফেনী শহরের মিজান রোড ও পোস্ট অফিস রোড এলাকায় ইফতার বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তমিজিয়া জামে মসজিদ এলাকায় খোলা অবস্থায় ইফতারসামগ্রী প্রদর্শন, খাবার অনুপযুক্ত পোড়া তেল ব্যবহার করায়...১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় স্বামীর লাথির আঘাতে আনোয়ারা বেগম নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের বাদামতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ারা বেগম একই ইউনিয়নের থাইংখালীর এলাকার আব্দুল মজিদের মেয়ে। তাঁর স্বামী আব্দুল জলিল ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে