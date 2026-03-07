Ajker Patrika
ঢাকা

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাবি শিক্ষার্থীসহ দুজন থানা হেফাজতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাবি শিক্ষার্থীসহ দুজন থানা হেফাজতে
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর চানখাঁরপুল মোড়ে সাউন্ড বক্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ব্যবহৃত সাউন্ড বক্সটিও জব্দ করা হয়।

ঢাবি শিক্ষার্থীর নাম আসিফ আহমেদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। তাঁর সঙ্গে সাউন্ড বক্স পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আরেকজনকেও থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৭ মার্চ উপলক্ষে চানখাঁরপুল এলাকায় একটি সাউন্ড বক্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাজাচ্ছিলেন ওই শিক্ষার্থী। ভাষণের বিখ্যাত অংশ—‘এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’—বাজানোর সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ তাঁকে একটি অটোরিকশায় তুলে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুজনকে থানায় রাখা হয়েছে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাজাচ্ছিলেন। অভিযোগ পেয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাহবাগ থানার ডিউটি অফিসার জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। তাঁরা থানাতেই রয়েছেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাবিঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

সম্পর্কিত

জাবি প্রাক্তন ছাত্রদল ফোরামের ইফতার মাহফিল

জাবি প্রাক্তন ছাত্রদল ফোরামের ইফতার মাহফিল

খুলনায় অস্ত্রসহ ২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

খুলনায় অস্ত্রসহ ২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাবি শিক্ষার্থীসহ দুজন থানা হেফাজতে

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাবি শিক্ষার্থীসহ দুজন থানা হেফাজতে

পোকা ধরা বেগুন দিয়ে বেগুনি তৈরি, রেস্তোরাঁর মালিককে জরিমানা

পোকা ধরা বেগুন দিয়ে বেগুনি তৈরি, রেস্তোরাঁর মালিককে জরিমানা