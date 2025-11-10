Ajker Patrika

ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ২৭
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে।

আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার খালেদা ইয়াসমিন জানান, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

বাসে যাত্রী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাড়াহুড়ো করে নেমে যান। তবে বাসটিতে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

এদিকে, বাসে আগুন লাগায় সড়কের এক পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

