একই দিনে কেন্দ্রীয় কারাগারের তিন বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) তিন বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। তাঁরা হলেন আবুল বাশার (৫৮), আব্দুল কাইয়ুম (৬২) ও শাহাদাত হোসেন (৪৮)।
আজ রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে আবুল বাশার এবং সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আব্দুল কাইয়ুমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শাহাদাত হোসেন (৪৮)।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, সকালে কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা সকাল ৮টার দিকে আবুল বাশার এবং সকাল ৯টার দিকে আব্দুল কাইয়ুমকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে গত ২৮ আগস্ট হাসপাতালের ৫০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় শাহাদাত হোসেনকে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল পৌনে ৯টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
হাবিবুর রহমান আরও জানান, মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাসূত্রে জানা যায়, আবুল বাশারের বাড়ি চাঁদপুরের কচুয়া থানার কুটিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সেকেন্দার আলী আর আব্দুল কাইয়ুমের বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার পদুয়ার বাজার এলাকায়। অন্যদিকে শাহাদাত ছিলেন মিরপুর-২ বড়বাগ এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম আব্দুল কাদের।
তাঁদের মামলার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
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