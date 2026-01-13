‘রেস্তোরাঁ ব্যবসা করপোরেটদের দখলে নিতে কৃত্রিম গ্যাস-সংকট’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রেস্তোরাঁ ব্যবসা করপোরেট দখলের উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে গ্যাসের সংকট তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান। এ সময় রেস্তোরাঁ খাতে তীব্র জ্বালানি সংকটসহ ৬ সংকট ও কয়েকটি দাবির কথা উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি।
বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির আয়োজনে এই সংবাদ সম্মেলনে ইমরান হাসান বলেন, রেস্তোরাঁ ব্যবসা করপোরেটদের দখলের উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সংকট তৈরি করে রেখেছে। এর মধ্যে প্রধান হলো জ্বালানি গ্যাসের সংকট। গেল বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে সারা দেশে এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে, যা এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকার সমাধান করতে পারেনি। বিগত সরকারের আমলে কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট দেখিয়ে রেস্তোরাঁ খাতে পাইপলাইন গ্যাস-সংযোগ বন্ধ করা হয়। একই সঙ্গে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও আমলাদের যোগসাজশে আমদানি করা এলপিজি গ্যাসের ব্যবসা বেসরকারি সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দেওয়া, যারা বর্তমানে পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে একচেটিয়া ব্যবসা চালাচ্ছে।
ইমরান হাসান বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরও এই গ্যাস সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে নতুন গ্যাস-সংযোগ বন্ধ থাকলেও তিতাস বিদ্যমান সংযোগগুলোতেও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি গ্যাস পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সিন্ডিকেট ও রেস্তোরাঁ ব্যবসা দখল নিতে করপোরেট প্রতিষ্ঠান কৃত্রিমভাবে গ্যাস-সংকট তৈরি করেছে।
ছয় সংকট নিয়ে ইমরান হাসান বলেন, দেশের রেস্তোরাঁ খাতে প্রধান সংকট রয়েছে তীব্র জ্বালানি সংকট। এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের নামে মালিকদের হয়রানি, মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যে দিশেহারা পরিস্থিতি, ব্যবসা পরিচালনায় নেই ওয়ান স্টপ সার্ভিস, নিয়মবহির্ভূত স্ট্রিট ফুডের দৌরাত্ম্য বাড়ছে ও রেস্তোরাঁ ব্যবসার সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারও নেই।
দাবি তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রথম জ্বালানি সংকট নিরসন করতে হবে। এ ছাড়া রেস্তোরাঁ ব্যবসা করপোরেট দখলের উদ্দেশে বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়নের নামে নৈরাজ্য বন্ধ করতে হবে, মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভোক্তাপর্যায়ে রেস্তোরাঁর খাবারের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান ও আগামী সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রেস্তোরাঁ সমিতির সভাপতি ওসমান গণী, সহসাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আলম সুমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান চৌধুরী বিপু, সহসভাপতি শাহ সুলতান খোকন, মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শাহজাহান।
