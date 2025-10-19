টিউশনি করতে গিয়ে খুন হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুবায়েদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় টিউশনি করতে গিয়ে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তিনি যে বাড়িতে টিউশনি করতেন, সেই বাড়ির সিঁড়িতেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। তবে খুনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ওই বাসার সিঁড়িতে জুবায়েদের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।
নিহত জুবায়েদ হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ সেশনের ১৫তম ব্যাচের পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এবং শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।
লাশ পড়ে থাকার খবরে বাসার সামনে জড়ো হন জুবায়েদের সহপাঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক, বর্তমান শিক্ষার্থীসহ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।
এ বিষয়ে জুবায়েদের বন্ধু তাওহিদুল ইসলাম রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে এসে দেখি, বাসার তিনতলার সিঁড়িতে ওর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। নিচতলা থেকে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত রক্ত লেগে আছে। অথচ ভবনের কোনো বাসিন্দা কিছু বলতে পারছেন না। তাকে হত্যা করা হয়েছে। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।’
তাওহিদুল ইসলাম আরও বলেন, জুবায়েদ ওই বাড়িতে টিউশনি করত।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খুনের সঙ্গে কারা জড়িত, তা আমরা এখনো নিশ্চিত নই। আমাদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কাজ করছে।’
ডিএমপির লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (লালবাগ জোন) মো. আমিনুল কবীর তরফদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কীভাবে এবং কারা খুন করেছে, সেটা বের করার চেষ্টা চলছে। সিসি ফুটেজ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা জড়িতদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি।’
রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় টিউশনি করতে গিয়ে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তিনি যে বাড়িতে টিউশনি করতেন, সেই বাড়ির সিঁড়িতেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। তবে খুনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ওই বাসার সিঁড়িতে জুবায়েদের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।
নিহত জুবায়েদ হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ সেশনের ১৫তম ব্যাচের পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এবং শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।
লাশ পড়ে থাকার খবরে বাসার সামনে জড়ো হন জুবায়েদের সহপাঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক, বর্তমান শিক্ষার্থীসহ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।
এ বিষয়ে জুবায়েদের বন্ধু তাওহিদুল ইসলাম রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে এসে দেখি, বাসার তিনতলার সিঁড়িতে ওর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। নিচতলা থেকে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত রক্ত লেগে আছে। অথচ ভবনের কোনো বাসিন্দা কিছু বলতে পারছেন না। তাকে হত্যা করা হয়েছে। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।’
তাওহিদুল ইসলাম আরও বলেন, জুবায়েদ ওই বাড়িতে টিউশনি করত।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খুনের সঙ্গে কারা জড়িত, তা আমরা এখনো নিশ্চিত নই। আমাদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কাজ করছে।’
ডিএমপির লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (লালবাগ জোন) মো. আমিনুল কবীর তরফদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কীভাবে এবং কারা খুন করেছে, সেটা বের করার চেষ্টা চলছে। সিসি ফুটেজ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা জড়িতদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি।’
চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।৪ মিনিট আগে
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতের দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিকে নড়বড়ে করার উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত।১ ঘণ্টা আগে
শিল্পপতি এ কে আজাদের গণসংযোগ চলাকালে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় এ কে আজাদের দুটি গাড়ি ভাঙচুরসহ তাঁর ওপর হামলা করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।১ ঘণ্টা আগে