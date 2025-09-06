নুরুল হকের পুড়িয়ে ফেলা মরদেহের আলামত সংগ্রহ করেছে পুলিশ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এরপর দাহকৃত মরদেহের ছাইও উধাও হয়ে গেছে।
শনিবার সকালে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় দাহকৃত মরদেহের কিছুই পাওয়া যায়নি। মহাসড়কের যে স্থানে পোড়ানো হয়েছে, সেখানে কিছুই নেই। একদম পরিষ্কার। স্থানীয়রাও কিছু বলতে পারেনি যে কোথায় গেল মরদেহের অংশবিশেষ।
মহাসড়কের পাশেই মালেকা খাতুন ও খাদিজা আক্তারসহ কয়েকজন নারী বসে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, গতকাল বিকেলে নুরাল পাগলের মরদেহ এখানো পোড়ানো হয়েছে। এরপর কী হয়েছে জানি না। সকালে দেখি রাস্তা পরিষ্কার।
একটু দূরে কথা হয় ৬০ বছর বয়সী মজিদ মোল্লার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘পোড়ানো লাশ কী হয়েছে, আমি জানি না।’
আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামিম শেখ বলেন, ‘ওটা স্থানীয় থানার অধীনে। আমাদের অধীনে না।’
গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে।’
অপর প্রশ্নের জবাবে ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহের ছাই কী হয়েছে, সেটা জানি না।’
ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এরপর দাহকৃত মরদেহের ছাইও উধাও হয়ে গেছে।
শনিবার সকালে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় দাহকৃত মরদেহের কিছুই পাওয়া যায়নি। মহাসড়কের যে স্থানে পোড়ানো হয়েছে, সেখানে কিছুই নেই। একদম পরিষ্কার। স্থানীয়রাও কিছু বলতে পারেনি যে কোথায় গেল মরদেহের অংশবিশেষ।
মহাসড়কের পাশেই মালেকা খাতুন ও খাদিজা আক্তারসহ কয়েকজন নারী বসে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, গতকাল বিকেলে নুরাল পাগলের মরদেহ এখানো পোড়ানো হয়েছে। এরপর কী হয়েছে জানি না। সকালে দেখি রাস্তা পরিষ্কার।
একটু দূরে কথা হয় ৬০ বছর বয়সী মজিদ মোল্লার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘পোড়ানো লাশ কী হয়েছে, আমি জানি না।’
আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামিম শেখ বলেন, ‘ওটা স্থানীয় থানার অধীনে। আমাদের অধীনে না।’
গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে।’
অপর প্রশ্নের জবাবে ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহের ছাই কী হয়েছে, সেটা জানি না।’
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’ শনিবার (৬ আগস্ট) বিকেল মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় সদ্য স্থাপিত গুয়াগাছিয়া পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েমের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সাত দিন ধরে লাইফ সাপোর্টে থাকার পর আজ শনিবার মা-বাবা বলে ডাক দিয়েছেন সায়েম।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁও স্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।১ ঘণ্টা আগে