রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর ভাটারার সোলমাইদ এলাকার একটি বাসা থেকে আবু রায়হান তুহিন (২০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভাটারা থানা-পুলিশ খবর পেয়ে মাতবরবাড়ি এলাকার একটি বাসা থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
মৃত তুহিনের চাচাতো ভাই জাবেদ রায়হান জানান, তাঁদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে। তুহিনের বাবার নাম মৃত কবির হোসেন। তুহিন আগে একটি কম্পিউটারের দোকানে কাজ করতেন। তবে বর্তমানে তিনি বেকার ছিলেন।
জাবেদ রায়হান আরও জানান, খালাতো ভাই আবু বকর জীবনের সঙ্গে থাকতেন তুহিন। সকালে তুহিনকে বাসায় রেখে জীবন বাইরে যান। বেলা ১১টার দিকে বাসায় ফিরে দেখেন—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করলে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায়, তুহিন ফ্যানের অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ঝুলে আছেন। পরে নিজেরাই নামিয়ে থানায় জানান।
জাবেদ রায়হান জানান, একটি মেয়ের সঙ্গে তুহিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমের সম্পর্কের জেরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোবাশসির রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে দুপুরে ওই বাসা থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহ মেঝেতে শায়িত অবস্থায় ছিল। ফাঁসির কারণ জানতে পারিনি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে এক শিশুকে (১০) ধর্ষণের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি মামা-ভাগনে বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শ্রীপুর পৌর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি—বেগম খালেদা জিয়া পরিষদ’ নামের একটি ভুয়া সংগঠনের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অফিস করার নামে বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই সংগঠনের অফিস করা হয়েছিল।২৫ মিনিট আগে
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ডক্টর রবিউল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ২১৭ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আজ রোববার শহরের কাটিয়া নিরিবিলি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এইচ এম রহমাতুল্লাহ পলাশ ও সদস্যসচিব আবু জাহিদ ডাবলুর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন।১ ঘণ্টা আগে