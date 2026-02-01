Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ভাটারার সোলমাইদ এলাকার একটি বাসা থেকে আবু রায়হান তুহিন (২০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভাটারা থানা-পুলিশ খবর পেয়ে মাতবরবাড়ি এলাকার একটি বাসা থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

মৃত তুহিনের চাচাতো ভাই জাবেদ রায়হান জানান, তাঁদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে। তুহিনের বাবার নাম মৃত কবির হোসেন। তুহিন আগে একটি কম্পিউটারের দোকানে কাজ করতেন। তবে বর্তমানে তিনি বেকার ছিলেন।

জাবেদ রায়হান আরও জানান, খালাতো ভাই আবু বকর জীবনের সঙ্গে থাকতেন তুহিন। সকালে তুহিনকে বাসায় রেখে জীবন বাইরে যান। বেলা ১১টার দিকে বাসায় ফিরে দেখেন—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করলে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায়, তুহিন ফ্যানের অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ঝুলে আছেন। পরে নিজেরাই নামিয়ে থানায় জানান।

জাবেদ রায়হান জানান, একটি মেয়ের সঙ্গে তুহিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমের সম্পর্কের জেরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোবাশসির রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে দুপুরে ওই বাসা থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহ মেঝেতে শায়িত অবস্থায় ছিল। ফাঁসির কারণ জানতে পারিনি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাআত্মহত্যালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

ইরানে হামলা হতে পারে আজই, মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের সতর্ক করেছেন ট্রাম্প

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ৭৪ শতাংশ বাড়াল ভারত

সম্পর্কিত

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামা-ভাগনে গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামা-ভাগনে গ্রেপ্তার

ভুয়া সংগঠনের নামে বাড়ি ‘দখলের’ চেষ্টা, উচ্ছেদ করলেন বিএনপি নেতা

ভুয়া সংগঠনের নামে বাড়ি ‘দখলের’ চেষ্টা, উচ্ছেদ করলেন বিএনপি নেতা