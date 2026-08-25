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ঢাকা ক্লাবের সভাপতিসহ ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা ক্লাবের সভাপতিসহ ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা
প্রতীকী ছবি

ঢাকা ক্লাব লিমিটেডের সাবেক এক কর্মচারীর পাওনা টাকা প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাৎ এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে ক্লাবটির সভাপতিসহ শীর্ষ ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে ক্লাবের সাবেক কর্মচারী আশিক মোল্লা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় আসামিরা হলেন—ঢাকা ক্লাবের সভাপতি ও রবিন প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের পরিচালক শামীম হোসেন, ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স তুহিন রেজা, সিও এবং সচিব লে. কর্নেল (অব.) ছাব্বির আহম্মেদ, চিফ ফাইন্যান্স অফিসার ইকবাল হোসেন।

আদালত বাদীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে অভিযোগ আমলে নেন। একই সঙ্গে আসামিদের আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেন।

বাদী আশিক মোল্লা মামলার আরজিতে উল্লেখ করেন, তিনি ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকা ক্লাবে ‘অ্যামেন্ডমেন্ট’ পদে যোগদান করেন এবং ২০১৮ সালের ১৯ আগস্ট স্থায়ী নিয়োগ পান। দীর্ঘ দিন সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি তাকে চাকরি বিধিমালা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে সাময়িক বরখাস্ত রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ ৬ মাস বরখাস্ত রাখার পর ২৭ জুলাই তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

জানা গেছে, বাদীর সার্ভিস বেনিফিট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, নোটিশ পে ও বকেয়া বেতন বাবদ মোট ৪,৯০, ০০০ /- (চার লাখ নব্বই হাজার) টাকা পাওনা হয়। পাওনা টাকা না পেয়ে বাদী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১২৪ (ক)-এর (৫) ধারায় মধ্যস্থতার আবেদন জানান।

তবে আসামিরা নোটিশ পেয়েও মধ্যস্থতায় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রম পরিদর্শক বাদীকে লিখিত ছাড়পত্র দেন।

ছাড়পত্র পাওয়ার পর গত ১৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বাদী ঢাকা ক্লাবে গেলে আসামিরা তাঁকে ১ লাখ ১৬ হাজার ৯৮১ টাকার একটি চেক দেন। তবে অবশিষ্ট ৩ লাখ ৭৩ হাজার ১৯ টাকা দিতে সাফ অস্বীকৃতি জানান। সেই টাকা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে আসামিরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমামলাঢাকা ক্লাবআদালত
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