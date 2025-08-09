Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসাদুজ্জামান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত
আসাদুজ্জামান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে শহিদুল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। কিশোরগঞ্জ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং থেকে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার ফুটেজ দেখে চার আসামি গ্রেপ্তারসাংবাদিক তুহিন হত্যার ফুটেজ দেখে চার আসামি গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কয়েকজনের পরিচয় শনাক্তের পর গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে আরও চারজন গ্রেপ্তার হয়েছিল। এ নিয়ে এক নারীসহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

প্রসঙ্গত, গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি মার্কেটের ভেতরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। নিহত সাংবাদিক তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরও তিনজন গ্রেপ্তারগাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা জেলাহত্যার‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

যারা একাত্তরে ফিরতে চায়, তারা চব্বিশ অস্বীকার করে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত