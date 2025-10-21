Ajker Patrika
উত্তরায় মহাসড়ক পারাপারের সময় গাড়িচাপায় নিহত ১

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে মহাসড়ক পারাপার হতে গিয়ে গাড়িচাপায় আমির হোসেন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজমপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গতকাল সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

নিহত আমির হোসেনের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার মহেশপুরে।

উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজমপুরে রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে চাপা দেওয়া গাড়ি ও চালককে শনাক্ত করে আটক করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাউত্তরাজেলার খবর
