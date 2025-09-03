চাঁদার দাবিতে সাংবাদিকের বাড়িতে ত্রাসের অভিযোগ, বিহারি জনির বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিকের কাছে চাঁদা দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর পল্লবীর সন্ত্রাসী জনি ওরফে বিহারি জনির বিরুদ্ধে করা মামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় জনি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের সিনিয়র রিপোর্টার সোলায়মান হোসেন শাওন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস ধরে জনি সাংবাদিক শাওন ও তাঁর বাবা কাওসার হোসেনকে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দিয়ে আসছিল।
চাঁদা না দেওয়ায় শাওনের পৈত্রিক বাড়ির ভাড়াটিয়াদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং মাসিক ভাড়া জনির কাছে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সবশেষে গত ৩০ আগস্ট রাতে জনির নেতৃত্বে ১০–১২ জন সন্ত্রাসী ওই বাড়িতে প্রবেশ করে ভাড়াটিয়াদের আতঙ্কিত করে। অভিযোগ রয়েছে, সেদিন রাতে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য জনি অস্ত্রের মহড়াও দেন।
এ বিষয়ে সাংবাদিক শাওন বলেন, ‘প্রথমে যখন হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দেয়, তখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের বাড়িতে ঢুকে ভাড়াটিয়াদের আতঙ্কিত করছে। এমনকি একজন ভাড়াটিয়া পরিবার ভয়ে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।’
এরপর মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় জনি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন সোলায়মান শাওন। বুধবার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে পল্লবী থানার ওসি মো. শফিউল ইসলাম বলেন, ‘দ্রুততম সময়ের মধ্যে আসামি বিহারি জনি এবং তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
এলাকাবাসীর বরাতে জানা গেছে, জনি একজন চিহ্নিত মাদকাসক্ত ও সন্ত্রাসী। খুন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ডাকাতিসহ একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত সে। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার পর ৫ আগস্ট মুক্তি পেয়ে এলাকায় পুনরায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। নিজেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুনের ভাই মশিউরের ‘শ্যুটার’ পরিচয় দিয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, জনির ভয়ে অনেকে মুখ খুলতে বা থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।
সাংবাদিকের কাছে চাঁদা দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর পল্লবীর সন্ত্রাসী জনি ওরফে বিহারি জনির বিরুদ্ধে করা মামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় জনি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের সিনিয়র রিপোর্টার সোলায়মান হোসেন শাওন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস ধরে জনি সাংবাদিক শাওন ও তাঁর বাবা কাওসার হোসেনকে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দিয়ে আসছিল।
চাঁদা না দেওয়ায় শাওনের পৈত্রিক বাড়ির ভাড়াটিয়াদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং মাসিক ভাড়া জনির কাছে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সবশেষে গত ৩০ আগস্ট রাতে জনির নেতৃত্বে ১০–১২ জন সন্ত্রাসী ওই বাড়িতে প্রবেশ করে ভাড়াটিয়াদের আতঙ্কিত করে। অভিযোগ রয়েছে, সেদিন রাতে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য জনি অস্ত্রের মহড়াও দেন।
এ বিষয়ে সাংবাদিক শাওন বলেন, ‘প্রথমে যখন হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দেয়, তখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের বাড়িতে ঢুকে ভাড়াটিয়াদের আতঙ্কিত করছে। এমনকি একজন ভাড়াটিয়া পরিবার ভয়ে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।’
এরপর মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় জনি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন সোলায়মান শাওন। বুধবার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে পল্লবী থানার ওসি মো. শফিউল ইসলাম বলেন, ‘দ্রুততম সময়ের মধ্যে আসামি বিহারি জনি এবং তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
এলাকাবাসীর বরাতে জানা গেছে, জনি একজন চিহ্নিত মাদকাসক্ত ও সন্ত্রাসী। খুন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ডাকাতিসহ একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত সে। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার পর ৫ আগস্ট মুক্তি পেয়ে এলাকায় পুনরায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। নিজেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুনের ভাই মশিউরের ‘শ্যুটার’ পরিচয় দিয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, জনির ভয়ে অনেকে মুখ খুলতে বা থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে এ ঘটনার জন্য গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দায়ী করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর ফেরিঘাট মোড় থেকে মিছিল নিয়ে তারা ডাকবাংলো মোড়ের জাপা অফিসে হামলা চালায়।২৪ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা বিএনপির অন্তঃকোন্দল গড়িয়েছে দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ইসলামপুর উপজেলা এবং পৌর বিএনপির ব্যানারে আলাদাভাবে সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দলটির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। এতে অন্তঃকোন্দলের বিষয়টি তৃণমূলের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।২৮ মিনিট আগে
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিয়ালতলা এলাকায় মহামায়া আশ্রমের ধর্মগুরু নারায়ণ চন্দ্র রায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে রয়েছেন। আশ্রমের ধর্মগুরু ধর্ষণচেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তারের পর আশ্রমে ভক্তের সংখ্যা কমেছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন অর্থাৎ শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।১ ঘণ্টা আগে