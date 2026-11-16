ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির ২৭২৪ মামলা, ডাম্পিং ৭১৩ গাড়ি

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির ২৭২৪ মামলা, ডাম্পিং ৭১৩ গাড়ি
রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭২৪টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। এ সময় ৭১৩টি গাড়ি ডাম্পিং এবং ৩৮৮টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।
গতকাল রোববার (১৫ নভেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এসব মামলা করে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ।
ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আটটি ট্রাফিক বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে গুলশান বিভাগে। এ বিভাগে ৫৪৫টি মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া মিরপুর বিভাগে ৫১৩টি, ওয়ারী বিভাগে ৪৪৮, উত্তরা বিভাগে ৪১৬, মতিঝিল বিভাগে ২৬১, তেজগাঁও বিভাগে ২৪৪, লালবাগ বিভাগে ১৭১ এবং রমনা বিভাগে ১২৬টি মামলা করা হয়েছে।
বিভাগভিত্তিক মামলার তথ্যে দেখা যায়, রমনা বিভাগে ৮টি বাস, ৯টি কাভার্ড ভ্যান, ৫টি সিএনজি ও ৪৩টি মোটরসাইকেলসহ ১২৬টি মামলা হয়েছে। লালবাগ বিভাগে ১৬টি বাস, ১৮টি ট্রাক, একটি কাভার্ড ভ্যান, ৭টি সিএনজি ও ৭৫টি মোটরসাইকেলসহ ১৭১টি মামলা করা হয়েছে।
মতিঝিল বিভাগে ১৩টি বাস, ১১টি কাভার্ড ভ্যান, ৬৮টি সিএনজি ও ১২৬টি মোটরসাইকেলসহ ২৬১টি মামলা হয়েছে। ওয়ারী বিভাগে ৩৫টি বাস, ২০টি ট্রাক, ৪৩টি কাভার্ড ভ্যান, ৬৭টি সিএনজি ও ১৫০টি মোটরসাইকেলসহ ৪৪৮টি মামলা করা হয়েছে।
অন্যদিকে তেজগাঁও বিভাগে ৯টি বাস, ৩টি ট্রাক, ৩টি কাভার্ড ভ্যান, ৩৭টি সিএনজি ও ১৩২টি মোটরসাইকেলসহ ২৪৪টি মামলা হয়েছে। মিরপুর বিভাগে ২১টি বাস, ১৬টি ট্রাক, ২৫টি কাভার্ড ভ্যান, ৬৭টি সিএনজি ও ২৯৩টি মোটরসাইকেলসহ ৫১৩টি মামলা করা হয়েছে।
উত্তরা বিভাগে ২৫টি বাস, ৭টি ট্রাক, ২০টি কাভার্ড ভ্যান, ৭৭টি সিএনজি ও ১৪৪টি মোটরসাইকেলসহ ৪১৬টি মামলা হয়েছে। আর গুলশান বিভাগে ৬০টি বাস, ২৮টি ট্রাক, ৩৪টি কাভার্ড ভ্যান, ৭০টি সিএনজি ও ১৬৪টি মোটরসাইকেলসহ ৫৪৫টি মামলা করা হয়েছে।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. আকতার হোসেন জানান, ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ট্রাফিক বিভাগের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।