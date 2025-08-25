Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জঙ্গলে মিলল লুট হওয়া রাইফেল, সঙ্গে অবৈধ পাইপগান

নরসিংদী প্রতিনিধি
রায়পুরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রাইফেল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রায়পুরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রাইফেল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কারাগার থেকে লুট হওয়া ৭.৬২ চায়না রাইফেলসহ একটি দেশীয় পাইপগান জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ সোমবার উপজেলার বালুয়াকান্দি খলাপাড়াবাজার এলাকার একটি জঙ্গল থেকে অস্ত্র দুটি জব্দ করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল কায়েস আকন্দ জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে খলাপাড়াবাজার মোড়-সংলগ্ন মসজিদের পশ্চিম পাশের একটি জঙ্গল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ৭.৬২ চায়না রাইফেলসহ একটি দেশীয় তৈরি পাইপগান জব্দ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদ্ধার করা ৭.৬২ চায়না রাইফেলটি নরসিংদী জেলখানা হতে লুণ্ঠিত অস্ত্র বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জব্দ করা অস্ত্র দুটির অবৈধ ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা চলমান।

বিষয়:

নরসিংদীঢাকা বিভাগজেলার খবররায়পুরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর