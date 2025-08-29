শিবচরে মহাসড়কে গরু ডাকাতি: আন্তজেলা ডাকাত দলের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল থেকে ডাকাত সরদার ফরিদ ওরফে শামীমসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) সালাহ উদ্দীন কাদের এ তথ্য জানিয়েছেন।
সহকারী পুলিশ সুপার জানান, ১৩ আগস্ট রাতে পাবনা থেকে গরু কিনে পিকআপযোগে বাড়ি ফিরছিলেন শিবচরের চান্দেরচর এলাকার ব্যবসায়ী আমির হোসেন। এ সময় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাচ্চর গোলচত্বর সড়কে ওত পেতে থাকা ৮-১০ জনের ডাকাত দল একটি ট্রাক দিয়ে গরুবাহী পিকআপের পথরোধ করে। এ সময় ব্যবসায়ী ও পিকআপচালককে মারপিট করে অস্ট্রেলিয়ান জাতের দুটি গরু ছিনিয়ে নেয় ডাকাত দল। সেই সঙ্গে হাত-পা বেঁধে সড়কে ফেলে রেখে যায় তাঁদের। এ ঘটনায় ওই রাতেই শিবচর থানায় মামলা দায়ের হলে অভিযানে নামে পুলিশ।
সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দীন কাদের বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ফরিদের বিরুদ্ধে ১৫টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাঁদের মাদারীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মাদারীপুরের শিবচর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল থেকে ডাকাত সরদার ফরিদ ওরফে শামীমসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) সালাহ উদ্দীন কাদের এ তথ্য জানিয়েছেন।
সহকারী পুলিশ সুপার জানান, ১৩ আগস্ট রাতে পাবনা থেকে গরু কিনে পিকআপযোগে বাড়ি ফিরছিলেন শিবচরের চান্দেরচর এলাকার ব্যবসায়ী আমির হোসেন। এ সময় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাচ্চর গোলচত্বর সড়কে ওত পেতে থাকা ৮-১০ জনের ডাকাত দল একটি ট্রাক দিয়ে গরুবাহী পিকআপের পথরোধ করে। এ সময় ব্যবসায়ী ও পিকআপচালককে মারপিট করে অস্ট্রেলিয়ান জাতের দুটি গরু ছিনিয়ে নেয় ডাকাত দল। সেই সঙ্গে হাত-পা বেঁধে সড়কে ফেলে রেখে যায় তাঁদের। এ ঘটনায় ওই রাতেই শিবচর থানায় মামলা দায়ের হলে অভিযানে নামে পুলিশ।
সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দীন কাদের বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ফরিদের বিরুদ্ধে ১৫টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাঁদের মাদারীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মেরামতকাজের জন্য শনিবার (৩০ আগস্ট) কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে ছয় ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির গ্রিড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি), রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহজাহান আলী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট (প্রকল্প) দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে। আশপাশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেল এখন সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন এটি।১২ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে খামারে মুরগি খেতে এসে ধরা পড়েছে একটি মেছো বাঘ। আজ শুক্রবার ভোরে নানুপুর ইউনিয়নের রহমতবাড়ি এলাকায় প্রাণীটি ধরা পড়ে। স্থানীয় কৃষক এয়াকুব আলী জানান, তাঁর খামারের মুরগি দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাতনামা কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলছিল।২০ মিনিট আগে