ডেমরায় ছাত্রীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদে অছিম পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ

জহিরুল আলম পিলু
রাজধানীর ডেমরায় অছিম পরিবহনের একটি বাসে ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত (ইভ টিজিং) ও অশোভন আচরণের প্রতিবাদে দিনব্যাপী বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার সকাল থেকে স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় অছিম পরিবহনের সব বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় আন্দোলনকারীরা। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই পরিবহনের বাস চলাচল কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৪ জানুয়ারি সকাল সোয়া ৮টার দিকে মিরপুর থেকে ডেমরা আসার পথে এক ছাত্রী অছিম পরিবহনের বাসচালক ও হেলপার কর্তৃক অশোভন আচরণের শিকার হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকালে শিক্ষার্থীরা বনশ্রী ব্রিজের সামনে অভিযুক্ত বাসটি থামানোর চেষ্টা করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাসটি থামানোর সংকেত দিলে চালক না থামিয়ে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় এক শিক্ষার্থী দৌড়ে বাসে উঠতে গেলে হেলপার তাঁকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে রাস্তায় ফেলে দেয়। একই সময়ে অন্য এক শিক্ষার্থীকে বাস দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হলে তিনি রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিকেলে শিক্ষার্থীরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় জড়ো হয়ে অছিম পরিবহনের সব বাস আটকে দেয়।
ভুক্তভোগী ছাত্রী জানান, বাসে হেনস্তার শিকার হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এবং চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি বলেন, ‘গণপরিবহনে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রকাশ্যে এ ধরনের হয়রানি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’ তিনি আরও জানান, ঘটনার দিন বাসে থাকা অন্য যাত্রীরাও চালক ও হেলপারের আচরণের তীব্র নিন্দা জানায়।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তাইফুর রহমান মির্জা বলেন, ‘অছিম পরিবহন বন্ধ রাখা নিয়ে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমরা থানায় বসে সমাধানের চেষ্টা করছি। এ ঘটনায় কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
