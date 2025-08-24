সৈয়দ নজরুল হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা সংস্কারের দাবি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
রোগী ও স্থানীয়দের চলাচলের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্ত করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নে হাসপাতাল ফটকের সামনে সচেতন তরুণ সমাজের ব্যানারে মানববন্ধন করে তাঁরা এ দাবি জানান।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রায় ২৮ বছর আগে নির্মিত মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের সামনের এ সড়কের প্রস্থ মাত্র ১০ ফুট। হাসপাতালটিতে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা এখন রোগীদের ‘মরণফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে চিকিৎসা নিতে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রোগী। দ্রুত যাওয়ার দরকার হলেও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি মোড় থেকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে যাওয়ার এক কিলোমিটার রাস্তা যেতে সময় লাগছে ঘণ্টাখানেক। দীর্ঘদিন ধরে দাবির পরও রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করার কোনো উদ্যোগ নেই। অচিরেই রাস্তাটি সংস্কার করে রোগী ও জনগণের দুর্ভোগ কমানোর দাবি জানান তাঁরা।
মানববন্ধনে এলাকাবাসীর পক্ষে বক্তব্য দেন মো. সাইফুল্লাহ, মো. মারুফ, মাওলানা আব্দুর রহমান হাবীবি, মো. সুরুজ, মো. আকাশ, মো. পিয়াস, মো. এখলাস, মো. তানভির, মো. রাসেল, মো. সুমন, মো. সোহাগ, মো. রাসেল, মো. রমজান, মো. পারভেজ ও মো. পায়েল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিল মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন, ‘শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে নিকলী সদর পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক সংস্কারের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু করব। আর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের সড়ক এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সামনের সড়কের সংস্কারকাজ শিগগিরই করা হবে।’
