বিগত সরকারের অবহেলায় ঢাকা-৯ আসনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি: প্রতিমন্ত্রী হাবিব

বিগত সরকারের অবহেলায় ঢাকা-৯ আসনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি: প্রতিমন্ত্রী হাবিব
ঢাকা-৯ আসনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব। তিনি বলেছেন, বিগত সরকারের অবহেলার কারণে ঢাকা-৯ আসনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি। ডেঙ্গু মোকাবিলায় আতঙ্কিত না হয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন তিনি।
আজ শনিবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে খিদমাহ হাসপাতালে ডেঙ্গু ফ্রি ক্যাম্পের সেবা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, ঢাকা-৯ এলাকা একটি দরিদ্র অঞ্চল। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উন্নতি করা গেলে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এবং এর বিস্তার অনেক কমে আসবে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব।