বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়কের বেহাল দশা, ভোগান্তি

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি
খানাখন্দে ভরা সড়কে অটোরিকশা চলাচল করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
খানাখন্দে ভরা সড়কে অটোরিকশা চলাচল করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়কটি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাহমুদাবাদ থেকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর রেললাইন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ১০০ মিটার দীর্ঘ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাচল করেন।

খানাখন্দে ভরা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়েন তারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের মাহমুদাবাদ এলাকায় প্রায় ১০০ মিটার সড়কে স্থায়ীভাবে পানি জমে আছে। এছাড়া পুরো সড়কজুড়ে অসংখ্য খানাখন্দ।

স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ সড়কে চলাচল করতে গিয়ে ভোগান্তির মুখে পড়ছেন।

বর্ষা মৌসুমে জনদুর্ভোগ আরও বেড়ে যায় জানিয়ে অটোরিকশা চালক নয়ন মিয়া বলেন, “রাস্তাটার এই দশায় প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। গর্তে পড়ে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যাত্রীও ভোগান্তিতে পড়ে। ” এক স্কুলশিক্ষার্থী বলে, “এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে হয়। বৃষ্টির সময় তো রাস্তা দিয়ে হাঁটাই যায় না। ” ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রাস্তায় মাহমুদাবাদ অংশে পানি জমে থাকে। চলাচল করা যেন অভিশাপ। বর্ষা এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ”

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মাজেদুল ইসলাম সজিব বলেন, “বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে। দ্রুত এটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাবে। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। ”

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা বলেন, “সড়কের দূরাবস্থার কারণে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা প্রকৌশলীকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ”

নরসিংদীঢাকা বিভাগভোগান্তিজেলার খবররায়পুরা
