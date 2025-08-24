হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় করা একটি হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি-পুলিশ। আজ রোববার বরিশাল থেকে সিআইডির একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
যাত্রাবাড়ী থানায় করা এ হত্যা মামলায় ১১ নম্বর আসামি হিসেবে নাম রয়েছে তৌহিদ আফ্রিদির। মামলায় মোট ২৫ জন এজাহারভুক্ত আসামি ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
এ মামলার প্রধান আসামি হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২ নম্বর আসামি হলেন সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ৩ নম্বরে রয়েছেন পুলিশের সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন।
এই একই মামলায় ২২ নম্বর আসামি হলেন তৌহিদ আফ্রিদির বাবা মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথী। ১৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিবি) হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন।
