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২০২৭ সালের জুনের মধ্যে উন্মুক্ত হবে শহীদ জিয়া শিশু পার্ক: ডিএসসিসি প্রশাসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২০২৭ সালের জুনের মধ্যে উন্মুক্ত হবে শহীদ জিয়া শিশু পার্ক: ডিএসসিসি প্রশাসক
রাজধানীর শাহবাগে শহীদ জিয়া শিশু পার্ক প্রকল্প এলাকায় একটি ‘শিশু পার্ক শাখার উদ্বোধন করেন ডিএসসিসি প্রশাসক। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শাহবাগের শহীদ জিয়া শিশু পার্ক ২০২৭ সালের ৩০ জুনের মধ্যে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম।

রোববার বিকেলে শাহবাগে শহীদ জিয়া শিশু পার্ক প্রকল্প এলাকায় পূবালী ব্যাংক পিএলসির ‘শিশু পার্ক শাখা’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্রুততম সময়ে পার্কের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩০ শতাংশ। শিশুদের বিনোদনের জন্য ১৫টি অত্যাধুনিক রাইড ক্রয়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এসব রাইডই পুরো প্রকল্পের প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ।

প্রশাসক সালাম বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করে শিশুদের জন্য একটি আধুনিক পার্ক উপহার দেওয়ার আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা শহরকে ‘ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি’ হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আবদুস সালাম। রাস্তার সৌন্দর্যবর্ধন, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) আওতায় অংশ নিতে তিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে নাগরিকদের নিজ নিজ বাড়িঘর ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি কোথাও তিন দিনের বেশি পানি জমতে না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নাগরিক সচেতনতাকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন ডিএসসিসি প্রশাসক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে সিটি করপোরেশন ও পূবালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ জিয়া শিশু পার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে পার্ক প্রাঙ্গণে পূবালী ব্যাংকের ‘শিশু পার্ক শাখা’র ভবনটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

বিষয়:

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