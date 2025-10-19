Ajker Patrika
সাভারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় ১ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
সাভারে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় মিঠু বিশ্বাস (৩৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার ভোরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের তেজকুনিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মিঠু বিশ্বাস সাভারের কমলাপুর এলাকার দেবেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে। তিনি মামলার এজাহার নামীয় আসামি। এজাহারে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলা ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার টিউশনি করে বাসায় ফেরার পথে ভুক্তভোগী ধর্ষণের শিকার হন। ঘটনার এক দিন পর বৃহস্পতিবার তিনি সাভার থানায় মামলা করেন। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।

আসামিরা হলেন সোহেল রোজারিও (৩৭), বিপ্লব রোজারিও (৪০) ও মিঠু বিশ্বাস (৩৫)। এজাহারে সোহেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, বিপ্লব ও মিঠুর বিরুদ্ধে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, অভিযান চালিয়ে আজ ভোরে রাজধানী থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

