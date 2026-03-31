৫ টাকার জন্য খুন, একজনের মৃত্যুদণ্ড

মাত্র পাঁচ টাকা চেয়ে না পেয়ে রাজধানীর ইন্দিরা রোডের এক বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে (কেয়ারটেকার) ছুরিকাঘাতে খুন করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত-১১-এর বিচারক মো. নুরুল ইসলাম এই রায় দেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম মো. কাজল (৪৩)। তিনি নেত্রকোনার পূর্বধলা থানার জারিয়া গ্রামের মো. ফজল আলীর ছেলে। আদালত রায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, রায় ঘোষণার সময় আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণা শেষে তাঁকে সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে পাঠানো হয়।
আদালত রায় বলেছেন, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। তবে দণ্ড কার্যকর করার আগে হাইকোর্টের অনুমোদন নিতে হবে।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জুলহাস মিয়া (৫০) রাজধানীর ইন্ডিয়া রোডের একটা বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ২০১৮ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তিনি ইন্দিরা রোডের ‘রাজা এন্ড কোং’ নামের সিমেন্টের দোকানের সামনে গেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কাজল তাঁর কাছে পাঁচ টাকা দাবি করেন। জুলহাস মিয়া টাকা দিতে দেরি করায় তাঁর পেটে কাজল ছুরিকাঘাত করেন। উপস্থিত লোকজন জুলহাসকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে কাজলকে স্থানীয় লোকজন আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় নিহত জুলহাসের ছেলে সাইফুল ইসলাম শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন।
আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করলে ২০১৮ সালের ২১ মার্চ তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে ঘটনার দায় স্বীকার করেন। আদালতকে তিনি জানান এ ঘটনায় তিনি অনুতপ্ত।
তদন্তে জানা যায়, আসামি কাজল রাজধানীতে ভাসমান জীবনযাপন করতেন। মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা চেয়ে জীবনধারণ করতেন তিনি।
শেরেবাংলা নগর থানার তৎকালীন এসআই সোহানুর রহমান তদন্ত শেষে ২০১৮ সালের ৯ জুন আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আসামের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বিচার চলাকালে ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের পিরোজপুর ইউনিয়ন আষাড়িয়ারচর সেতুর ওপর চালককে গুলি করে সৌদি ফেরত প্রবাসী দেলোয়ার হোসেনের গাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ চালক মো. ফিরোজ মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কলমা গ্রামে ঘরে উঁকি দেওয়ার অভিযোগ এনে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মহাদেবকে আটক করেছে পুলিশ, মাহবুব নামের আরেকজন পলাতক রয়েছেন। নিহত নিয়াশা চন্দ্র দাস (৫৭) কলমা ইউনিয়নের দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও মনীন্দ্র চন্দ্র দাসের ছেলে।৩৮ মিনিট আগে
রূপগঞ্জে ভুলতা ও গোলাকান্দাইল এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বুলডোজার দিয়ে এসব অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় দখলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) কৃষিশ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) পারিশ্রমিক বন্ধসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলে। এ সময় শ্রমিকেরা প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকের দপ্তরের সামনেও বিক্ষোভ১ ঘণ্টা আগে