Ajker Patrika
ঢাকা

গার্মেন্টস মালিকের কাছে কোটি টাকা চাঁদা চেয়ে গুলি, চারজন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর কাফরুল এলাকায় এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর কাছে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৪।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রানা (৩১), সাগর শেখ (২৮), কালু (২৮) ও শশী (২২)। আজ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় র‍্যাব।

র‍্যাব জানায়, ভুক্তভোগী একজন গার্মেন্টস কারখানার মালিক। গত শনিবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর অফিসে কাজ করছিলেন। এ সময় ১২-১৩ জনের একটি সশস্ত্র দল অফিসে প্রবেশ করে তাঁকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুজন অস্ত্র বের করে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়েন। পরে তাঁরা অফিসকক্ষের লকার ভাঙচুর করেন এবং তিন দিনের মধ্যে টাকা না দিলে হত্যার হুমকি দেন। যাওয়ার সময় সিসিটিভির ডিভিআর ও হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় কাফরুল থানায় একটি মামলা করা হয়।

র‍্যাব-৪ জানায়, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আসামিদের শনাক্ত করা হয়। এরপর মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী রানা। নির্জন এলাকা ও দুর্বল নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে গার্মেন্টসটি টার্গেট করা হয়। আগে থেকেই রানা এলাকা রেকি করেন এবং পরে সহযোগীদের নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

র‍্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা মিরপুর, কাফরুলসহ আশপাশ এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক কারবার, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

গার্মেন্টসর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারচাঁদাবাজি
