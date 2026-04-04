Ajker Patrika
ঢাকা

দুবাই থেকে আসছিল ৩২ লাখ টাকার অবৈধ সিগারেট, বিমানবন্দরে জব্দ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা প্রায় ৩২ লাখ টাকা মূল্যের আমদানি নিষিদ্ধ সিগারেট জব্দ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। আজ শনিবার রাতে সংস্থাটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কাস্টমস গোয়েন্দা জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দুবাই থেকে শনিবার এফজেড-৫২৩ এর মোহাম্মদ মাসুদ নামের এক যাত্রীর ব্যাগেজ তল্লাশি করে ৩৪০ কার্টুন এবং ইকে-৫৮৬ ফ্লাইটের যাত্রী মোহাম্মদ হাসান নামের আরেক যাত্রীর লাগেজ থেকে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় ৪৫৮ কার্টন অবৈধ সিগারেট জব্দ করা হয়।

সংস্থাটি জানিয়েছে, জব্দ করা সর্বমোট সিগারেটের পরিমাণ ৭৯৮ কার্টন। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রমের জন্য সেগুলো ঢাকায় কাস্টম হাউসে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। জব্দ করা সিগারেটের পরিমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ শলাকা এবং যার বাজার মূল্য প্রায় ৩১ লাখ ৯২ হাজার টাকা।

ভবিষ্যতেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

