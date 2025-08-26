ঘুমিয়ে পড়েছেন চালকেরা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪১ কিমি যানজট

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে দুর্ঘটনায় গভীর রাত থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে প্রায় ৪১ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে যাত্রী ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত এ যানজট রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের শিমরাইল ক্যাম্পের টি আই জুলহাস উদ্দিন। এ ঘটনার প্রভাব শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নয়, আশপাশের সড়কগুলোতেও পড়েছে।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মহাসড়কের এই জ্যামের কারণে শিমরাইল থেকে বনশ্রী প্রায় ২১ কিলোমিটার এবং কাঁচপুর থেকে গাউছিয়া প্রায় ১৫ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন ঢাকামুখী অফিসগামী যাত্রীরা।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, গভীর রাতে কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং ট্রাকচালকদের মহাসড়কের ওপর ট্রাক দাঁড় করিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
শ্যামলী পরিবহনের বাসচালকের সহকারী (হেল্পার) পারভেজ বলেন, ‘ভোর ৬টা থেকে মৌচাক এলাকায় এসে আটকে আছি, এখনো গাড়ি চুল পরিমাণ সামনে যাওয়ার খবর নাই।’
আসমা আক্তার নামের এক যাত্রী বলেন, ‘চট্টগ্রামে যাওয়ার উদ্দেশে শিমরাইল মোড় থেকে সকাল ৭টায় বাসে উঠছি ঠিকই, কিন্তু বাস আর সামনে যায় নাই। এক জায়গায় আছে।’
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের শিমরাইল ক্যাম্পের টি আই জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘রাতে দাউদকান্দি এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে যানজটে পড়ে ট্রাকচালকেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফলে যানজট আরও দীর্ঘ হয়েছে। এখন তাদের ডেকে ডেকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে যানবাহন সচল হতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে।’
