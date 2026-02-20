Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে দুজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মগবাজার ও জুরাইন এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেলে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, বিকেলে মগবাজার দরবার শরিফের পাশ থেকে আনুমানিক ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দ্বীনবন্ধু রায় বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি বিভিন্ন মাজার এলাকায় ভাসমান অবস্থায় বসবাস করতেন বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে জুরাইন সালাউদ্দিন পেট্রলপাম্পের পাশ থেকে আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহাদত হোসেন জানান, খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান তিনি। প্রাথমিকভাবে অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

