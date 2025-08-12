সাভারে পাচারের সময় টিসিবির পণ্য জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার সাভারে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বিপুল পণ্যসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন ঢাকা জেলা (উত্তর) পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নের কালিয়াকৈর এলাকা থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয় ।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা জেলা (উত্তর) পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক উত্তর, ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আরাফাতুল ইসলাম এসব তথ্য দেন ।
সংবাদ সম্মেলনে আরাফাতুল ইসলাম জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে কালিয়াকৈর এলাকার গুদাম থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে সয়াবিন তেল, চিনি, আটাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য ভরা হচ্ছিল।
খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল পণ্যসহ পিকআপ ভ্যানটি আটক করে। এ সময় পিকআপের চালক লিটনকে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে—১০০ কার্টন সয়াবিন তেল, ৩০ বস্তা আটা, ১৬ বস্তা চিনি ও ২৭ বস্তা মসুরের ডাল।
ঢাকা জেলা উত্তর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন জানান, পিকআপের চালকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জব্দ করা পণ্যগুলো গাজীপুরের টঙ্গী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং এসব পণ্য পরিবহনের জন্য আতিক নামের এক লোক তাঁর পিকআপ ভাড়া করেছিলেন।
ওসি বলেন, ‘পণ্য আটকের পর আতিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কাগজপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আর আসেননি। পরে আটক করা মালামাল জব্দ দেখিয়ে মামলা করা হয়েছে। ওই মামলায় লিটনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।’
ঢাকার সাভারে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বিপুল পণ্যসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন ঢাকা জেলা (উত্তর) পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নের কালিয়াকৈর এলাকা থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয় ।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা জেলা (উত্তর) পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক উত্তর, ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আরাফাতুল ইসলাম এসব তথ্য দেন ।
সংবাদ সম্মেলনে আরাফাতুল ইসলাম জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে কালিয়াকৈর এলাকার গুদাম থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে সয়াবিন তেল, চিনি, আটাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য ভরা হচ্ছিল।
খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল পণ্যসহ পিকআপ ভ্যানটি আটক করে। এ সময় পিকআপের চালক লিটনকে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে—১০০ কার্টন সয়াবিন তেল, ৩০ বস্তা আটা, ১৬ বস্তা চিনি ও ২৭ বস্তা মসুরের ডাল।
ঢাকা জেলা উত্তর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন জানান, পিকআপের চালকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জব্দ করা পণ্যগুলো গাজীপুরের টঙ্গী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং এসব পণ্য পরিবহনের জন্য আতিক নামের এক লোক তাঁর পিকআপ ভাড়া করেছিলেন।
ওসি বলেন, ‘পণ্য আটকের পর আতিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কাগজপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আর আসেননি। পরে আটক করা মালামাল জব্দ দেখিয়ে মামলা করা হয়েছে। ওই মামলায় লিটনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হিজাব পরা নারী শিক্ষার্থীদের ছবি নিয়ে অনলাইন বুলিং ও অবমাননার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন (এক্ট)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এক্টের পক্ষ থেকে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
বরিশালে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়েছেন সরোয়ার হাওলাদার নামের এক ব্যক্তি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উপস্থিত লোকজন তাঁকে ধরে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্ম১৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে ছিনতাইকারীর হামলার শিকার হয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। আজ মঙ্গলবার সকালে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
মেহেরপুরে গাংনীতে জ্বর, সর্দি, কাশির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতি বাড়িতেই রয়েছে রোগী। রোগ নিয়ে কেউ কেউ গ্রাম্যচিকিৎসকের কাছে গেলেও অধিকাংশই ছুটছে সরকারি হাসপাতালে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, ৫০ শয্যার বিপরীতে শতাধিক রোগী ভর্তি রয়েছে। সেখানে শিশুসহ সব বয়সী রোগী রয়েছে।১৯ মিনিট আগে