রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পুকুরে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের পুকুরে গোসল দিতে গিয়ে পানিতে ডুবে এক শিক্ষার্থী মারা গেছে। ওই শিক্ষার্থীর নাম সাকিবুল হাসান (১৪)। সে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে পুকুরে তলিয়ে যায় সাকিবুল। পরে পুকুর থেকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয় তাকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পৌনে ২টার দিকে সাকিবুল মারা যায়।

হাসপাতালে সাকিবুল হাসানের বাবা আবদুল করিম জানান, তাদের বাসা শান্তিবাগ এলাকায়। সাকিবুল রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত। এক ভাই, এক বোনের মধ্যে সাকিবুল ছিল বড়।

তিনি আরও বলেন, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাকিবুল তার মাকে খেলার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়। এরপর বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের ভেতরে বড় মসজিদের পাশে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে গেছে। তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারা যায় সাকিব।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সাকিবুলের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

