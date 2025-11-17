Ajker Patrika

ঢাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ৫টি গাড়িতে আগুন, পৃথক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মেরুল বাড্ডা, মোহাম্মদপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও ধামরাইয়ে বাস, ট্রাক ও লেগুনায় আগুন দেওয়া হয়। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়েছে পুলিশ।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বলেন, আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে একটি মিনিট্রাকে আগুন দেওয়া হয়। এর আগে গতকাল রোববার রাত দেড়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের সামনে একটি বাসে আগুন লাগানো হয়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়ায় রাত ১০টার পর একটি লেগুনায় এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান তিনি।

বনানী থানার ওসি রাসেল সরোয়ার বলেন, মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের পানির ট্যাংকের সামনে একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মহাখালীতে সরকারি তিতুমীর কলেজের সামনে এবং আমতলী মোড়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে।

ওসি আরও জানান, ওই এলাকায় তিন মাস ধরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত বাসেও আগুন দেওয়া হয়, তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নেভানো সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে দুটি বাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে আগুনে দগ্ধ বা হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আগুন দেওয়া হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে। এর আধা ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে আগুন দেওয়া হয় সাভারের বিরুলিয়ার এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা অপর একটি বাসে।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ‘গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন ধরার খবর পাই। বাসটি ধামরাই ও রাজধানীর গুলিস্তানের মধ্যে চলাচল করত। খবর পেয়ে আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠাই। তারা রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়।’

ওই কর্মকর্তা বলেন, স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে সাভারের বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওহাব বলেন, ‘রোববার রাত ১১টার দিকে বিরুলিয়ার বটতলা এলাকায় চালক বাস রেখে খাওয়ার জন্য যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। পরে স্থানীয়রা বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে।

এ পরিস্থিতিতে যানবাহনে আগুন দিতে বা বিস্ফোরক নিক্ষেপ করতে এলে সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে। এদিকে রায়কে ঘিরে অন্য দিনের তুলনায় রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল কম দেখা গেছে।

‎আজ সকাল থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

‎‎রায়কে ঘিরে গত কয়েক দিন বিভিন্ন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয়। নাশকতার শঙ্কাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্কা এবং উদ্বেগ কাজ করছে। রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। হাইকোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা।

‎‎রাজধানীর দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন অভিমুখী সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের চার দিক কড়া নিরাপত্তায় মোড়ানো হয়েছে। গেটের সামনে সেনাবাহিনীকে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। আর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে ও ভেতরে পুলিশ র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

‎বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা, শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, বনানী, মিরপুর, মগবাজার ও গাবতলীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। কোথাও কোথাও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে।

‎‎সকালে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ কে এম মঈন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো থানা এলাকায় পুলিশ সদস্যরা সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মাঠে কাজ করছেন। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

‎শাহবাগ থানার সামনে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। সেখানে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরাও অবস্থান করতে দেখা গেছে। ফাঁসির রায় ঘোষণার দাবিতে ও রায়ের পর মিছিলের জন্য জড়ো হয়েছেন বলে জানান তাঁরা।

‎এদিকে ‎সকালে রাজধানীতে অফিসগামী ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাচল থাকলেও ১০টার পর থেকে যানবাহনের চাপ কিছুটা কম দেখা গেছে। সড়কে কোনো যানজট নেই, গণপরিবহনগুলোতে যাত্রীর সংখ্যাও কম দেখা গেছে।

‎শাহবাগে রমজান বাসের এক সহকারী জানান, অন্য দিনের তুলনায় রাস্তায় যাত্রী কম। কোনো সড়কেই যানজট নেই।

‎‎নিরাপত্তার বিষয়ে ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্নভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ককটেল বিস্ফোরণসহ যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। রায় ঘিরে কোনো শঙ্কা নেই। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে এবং জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালকের মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি
মানিকগঞ্জে স্কুল বাসে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালক পারভেজ খানের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টা সকাল সাড়ে ১০টায় নিশ্চিত করেছেন নিহতের ছেলে সুমন খান। নিহত পারভেজ খান সদর উপজেলার বারাইভিকড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) মাঝরাতে শিবালয় উপজেলার ফলসাটিয়া এলাকায় হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাসের ভেতরে থাকা চালক পারভেজ খান দগ্ধ হন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে।

আজ সোমবার সকালে সরেজমিন সেখানে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে। ফুটপাতে প্রায় অর্ধশতাধিক উৎসুক জনতাও উপস্থিত ছিল। তবে সড়কের মুখে পুলিশ ব্যারিকেড এবং সাঁজোয়া যান দিয়ে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, যাতে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

কুমিল্লায় মা-ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, অভিযুক্ত পলাতক

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
নিহতদের বাড়িতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিহতদের বাড়িতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী বসন্তপুর গ্রামে মাদক ও জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা ও ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বিল্লাল হোসেন নামের এক মাদক কারবারির বিরুদ্ধে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিল্লাল পলাতক রয়েছেন।

নিহতরা হলেন বসন্তপুর গ্রামের মৃত আজগর আলীর স্ত্রী রাহেলা বেগম (৬৫) ও তাঁর ছোট ছেলে কামাল হোসেন (৩৫)। ঘটনা তদন্তে বিল্লালের স্ত্রী আকলিমা খাতুনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বিল্লাল হোসেন এলাকায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। পারিবারিকভাবে জমি নিয়েও বিরোধ চলছিল। সোমবার সকালে বিল্লাল মাদকসহ বাড়িতে প্রবেশ করলে মাহফিল থেকে ফেরা ছোট ভাই কামাল তাঁকে বাধা দেন। এতে দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। একপর্যায়ে বিল্লাল ঘরে গিয়ে ছুরি এনে কামালকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। ছেলেদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখে মা রাহেলা বেগম ছুটে এসে থামাতে চাইলে তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বিল্লাল।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলেই কামাল মারা যান। গুরুতর আহত রাহেলা বেগমকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, ‘মাদক ও জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের ধারাবাহিকতায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযুক্ত বিল্লালের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পলাতক বিল্লালকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

নিহত মা ও ছেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

