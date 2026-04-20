জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালককে ছুরিকাঘাত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছুরিকাহত ডা. আহমদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. আহমদ হোসেন (৫০)। আজ সোমবার বিকেলে অফিস শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে। তাঁকে উদ্ধার করে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মেহেদী হাসান জানান, বিকেলে অফিস শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় যাওয়ার পথে মহাখালী এলাকায় পুরাতন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পেছনের একটি গলিতে ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা তাঁকে ডান হাত ও পিঠে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেদী হাসান বলেন, ‘ডা. আহমদ হোসেন হাসপাতালটির টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বে রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই বিষয়ে উনাকে ভয় দেখাতেই হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঘটনা নিয়ে কাজ করছি।’

বনানী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে কাজ চলছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

