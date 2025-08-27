Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মিরপুরে চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, ৩০০ ডলারসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের গোলচত্বর এলাকা থেকে এক চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মিরপুরের পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাব্বির (১৯) ও মো. অন্তু (২৭)। তাঁদের মধ্যে সাব্বিরকে ২১ আগস্ট ও অন্তুকে আজ গ্রেপ্তার করা হয়।

মিরপুর থানার বরাতে ডিসি তালেবুর রহমান জানান, ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ দুই যুবক এক চীনা পর্যটকের ওয়ালেট চুরি করেন। ওয়ালেটে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও পোস্টাল ব্যাংক অব চায়নার একটি ব্যাংককার্ড ছিল। এ ঘটনায় চীনা পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুলের অভিযোগের ভিত্তিতে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়।

ডিসি বলেন, মামলাটি তদন্তকালে মিরপুর থানা-পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে। ২১ আগস্ট রূপনগর থানাধীন চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর কাছ থেকে চুরি যাওয়া ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

পরে আজ মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত অপর আসামি মো. অন্তুকে (২৭) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার সাব্বির ও অন্তু ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিসি।

বিষয়:

মিরপুরচুরিচীনঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত: ডিএমপি কমিশনার

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত: ডিএমপি কমিশনার

গোপালগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে দুর্গন্ধ, ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

গোপালগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে দুর্গন্ধ, ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা