তারা মানুষের মধ্যে বিচারব্যবস্থায় অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল: অ্যাটর্নি জেনারেল

নোয়াখালী প্রতিনিধি
রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল ও বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘কুলাঙ্গার বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও মানিকেরা বিচারব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটি অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যে ধরনের বিচারব্যবস্থা উপস্থাপন করেছিল, সে জন্য এরা সবাই আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য।’
শনিবার দুপুরে নোয়াখালী আইনজীবী সমিতির হলরুমে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আমাদের টিম প্রতিনিয়ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে থেকে আপনাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যয়। আপনারা যে স্বপ্নের বাংলাদেশে এগিয়ে যেতে চান, সেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে আইনজীবীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই বিচার বিভাগে লুকিয়ে থাকা সমস্ত দুর্নীতিবাজের তথ্য উদ্ঘাটন করতে হবে। সে জজ, পিপি, জিপি বা আপনার কলিগ হোক, যে দুর্নীতি করবে যেখানেই দুর্নীতি করবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’
রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে বলেছিলাম যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছি, তাদের রক্তের শপথ নিয়ে বলেছি আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করব। গত ১৬ বছরে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মানুষকে গুলি করে বিচারবহির্ভূত হত্যা করা হয়েছে। ৭০০ মানুষকে গুম করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত করার কারণে ৬০ লাখের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’
নোয়াখালী আইনজীবী সমিতির সভাপতি মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আমীর হোসেন বুলবুলের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর হেলাল, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্যসচিব হারুন অর রশিদ আজাদ ও জেলা জামায়াতের আমির ইসহাক খন্দকারসহ অনেকে।
রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল ও বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘কুলাঙ্গার বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও মানিকেরা বিচারব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটি অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যে ধরনের বিচারব্যবস্থা উপস্থাপন করেছিল, সে জন্য এরা সবাই আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য।’
শনিবার দুপুরে নোয়াখালী আইনজীবী সমিতির হলরুমে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আমাদের টিম প্রতিনিয়ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে থেকে আপনাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যয়। আপনারা যে স্বপ্নের বাংলাদেশে এগিয়ে যেতে চান, সেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে আইনজীবীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই বিচার বিভাগে লুকিয়ে থাকা সমস্ত দুর্নীতিবাজের তথ্য উদ্ঘাটন করতে হবে। সে জজ, পিপি, জিপি বা আপনার কলিগ হোক, যে দুর্নীতি করবে যেখানেই দুর্নীতি করবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’
রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে বলেছিলাম যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছি, তাদের রক্তের শপথ নিয়ে বলেছি আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করব। গত ১৬ বছরে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মানুষকে গুলি করে বিচারবহির্ভূত হত্যা করা হয়েছে। ৭০০ মানুষকে গুম করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত করার কারণে ৬০ লাখের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’
নোয়াখালী আইনজীবী সমিতির সভাপতি মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আমীর হোসেন বুলবুলের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর হেলাল, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্যসচিব হারুন অর রশিদ আজাদ ও জেলা জামায়াতের আমির ইসহাক খন্দকারসহ অনেকে।
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’ শনিবার (৬ আগস্ট) বিকেল মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় সদ্য স্থাপিত গুয়াগাছিয়া পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েমের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সাত দিন ধরে লাইফ সাপোর্টে থাকার পর আজ শনিবার মা-বাবা বলে ডাক দিয়েছেন সায়েম।২ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।২ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁও স্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।২ ঘণ্টা আগে