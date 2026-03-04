Ajker Patrika
ঢাকা

রামপুরা হত্যাকাণ্ড: আরও প্রমাণ দাখিলে সময় চায় প্রসিকিউশন, রায় হলো না আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩৭
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরায় চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা হচ্ছে না আজ। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এই মামলায় আরও কিছু ডিজিটাল এভিডেন্স দাখিল করার জন্য চার সপ্তাহ সময় আবেদন করা হয়েছে। যার কারণে আজ বুধবার রায় হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর শাইখ মাহদী।

এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায়ের জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করে দেন।

এ মামলার পাঁচ আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার রয়েছেন রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার। পলাতক রয়েছেন—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান, রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

এই আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রাজধানীতে কার্নিশে ঝুলে থাকা যুবক আমির হোসেনকে গুলি; শিশু বাসিত খান মুসার (৭) মাথা ভেদ করে তার দাদি মায়া ইসলামের মৃত্যু এবং মো. নাদিম নামের আরও এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত বছরের ৩১ জুলাই এ মামলার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। পরে পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর পর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ট্রাইব্যুনাল।

বিষয়:

আন্তর্জাতিকহত্যাকাণ্ডঅপরাধঢাকা বিভাগঢাকারামপুরাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধ
