রামপুরা হত্যাকাণ্ড: আরও প্রমাণ দাখিলে সময় চায় প্রসিকিউশন, রায় হলো না আজ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরায় চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা হচ্ছে না আজ। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এই মামলায় আরও কিছু ডিজিটাল এভিডেন্স দাখিল করার জন্য চার সপ্তাহ সময় আবেদন করা হয়েছে। যার কারণে আজ বুধবার রায় হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর শাইখ মাহদী।
এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায়ের জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করে দেন।
এ মামলার পাঁচ আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার রয়েছেন রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার। পলাতক রয়েছেন—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান, রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
এই আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রাজধানীতে কার্নিশে ঝুলে থাকা যুবক আমির হোসেনকে গুলি; শিশু বাসিত খান মুসার (৭) মাথা ভেদ করে তার দাদি মায়া ইসলামের মৃত্যু এবং মো. নাদিম নামের আরও এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।
গত বছরের ৩১ জুলাই এ মামলার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। পরে পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর পর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ট্রাইব্যুনাল।
রাত দেড়টার দিকে ‘রাজিব স্টোর’ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পেয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় মুহূর্তেই তা পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে দোকানগুলোর মালপত্র....৩১ মিনিট আগে
কাউকে না জানিয়ে আকস্মিকভাবে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিস পরিদর্শনে এসেছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। পরিদর্শনে এসে তিনি দেখতে পান ভূমি অফিস তালাবদ্ধ রয়েছে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে হাজির নেই।২ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁও সদরে নির্মাণাধীন একটি ব্রিজের জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে মোটরসাইকেলসহ পড়ে গিয়ে আবু সাঈদ (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ভাওলারহাট হেলিপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার ৯ নম্বর রায়পুর ইউনিয়নের কাচনা গ্রামের মকিম উদ্দিনের ছেলে।৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপনে শিকড়ের টানে কর্মস্থল রাজধানী ঢাকা ছাড়বে বিপুলসংখ্যক মানুষ । প্রতিবছরের মতো এবারের ঈদযাত্রায়ও বাড়িমুখী মানুষের বেশি চাপ পড়বে মহাসড়কে । যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে যাত্রীর বাড়তি চাপে ঢাকা - টাঙ্গাইল ও ঢাকা - সিলেট মহাসড়কে ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা ।৩ ঘণ্টা আগে