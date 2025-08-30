Ajker Patrika
ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেক প্রতিনিধি
উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার রাতে প্রায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর বাগান গেট দিয়ে বের হয়ে যান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

রাত ১১.৩৫ মিনিটে গণ অধিকার পরিষদের আহত নেতা নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছিলেন উপদেষ্টা। এরপর গেটের বাইরে থাকা গণ অধিকার পরিষদের নেতারা ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ হাসপাতালের ভেতরে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন উপদেষ্টা। রাত সাড়ে ১২টার পর হাসপাতালের বিকল্প আরেকটি গেট (বাগান গেট) দিয়ে তিনি বের হয়ে যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, ‘আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আহত নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে আসেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করেন। এই সময়ই বাইরে গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা স্লোগান দিয়ে থাকেন।’

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল নুরুল হক নুরের চিকিৎসার বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। নুর বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলেও নিশ্চিত করেছেন মো. ফারুক।

