ঢামেক থেকে শিশু অপহরণ: হবিগঞ্জে প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৫২
গ্রেপ্তার শাহনেওয়াজ চৌধুরী বাপ্পারাজ। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে শিশু কাজী ফুজাইলকে (২) অপহরণের মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে র‍্যাব।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম শাহনেওয়াজ চৌধুরী বাপ্পারাজ (৩০)।

এর আগে ঈদের দিন (২১ মার্চ) দুপুরে অসুস্থ নানাকে দেখতে ঢামেকে মায়ের সঙ্গে গিয়ে নিখোঁজ হয় ফুজাইল। পরে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ফোন করে সাড়ে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এই ঘটনায় শিশুটির বাবা ওই দিনই শাহবাগ থানায় অপহরণ মামলা করেন।

ঢামেক থেকে শিশু চুরি করে মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধারসহ আটক ১ঢামেক থেকে শিশু চুরি করে মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধারসহ আটক ১

র‍্যাবের অভিযানে ওই দিন দিবাগত রাতে রাজধানীর ধলপুর এলাকা থেকে আরেক অপহরণকারী এম এম তানভীরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

গ্রেপ্তার আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয় বার্তায়।

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘রাফার আব্বু তুমি আমারে মাফ করিয়া দিয়ো’

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

ইরান যুদ্ধ: কোন দেশগুলোর অর্থনীতি সর্বাধিক ক্ষতির মুখে, নাজুক অবস্থানে কারা

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

রাজধানীতে পাম্পে মিলছে না জ্বালানি তেল, বন্ধ অধিকাংশ ফিলিং স্টেশন

রাজধানীতে পাম্পে মিলছে না জ্বালানি তেল, বন্ধ অধিকাংশ ফিলিং স্টেশন

শাহ আমানতে যাত্রীর ব্যাগেজে মিলল ৩০০ কার্টন সিগারেট

শাহ আমানতে যাত্রীর ব্যাগেজে মিলল ৩০০ কার্টন সিগারেট

ঈদের দিন যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর-লুটপাট

ঈদের দিন যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর-লুটপাট

বরগুনায় প্যান্ডেল সাজিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

বরগুনায় প্যান্ডেল সাজিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান