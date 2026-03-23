ঢামেক থেকে শিশু অপহরণ: হবিগঞ্জে প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে শিশু কাজী ফুজাইলকে (২) অপহরণের মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে র্যাব।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম শাহনেওয়াজ চৌধুরী বাপ্পারাজ (৩০)।
এর আগে ঈদের দিন (২১ মার্চ) দুপুরে অসুস্থ নানাকে দেখতে ঢামেকে মায়ের সঙ্গে গিয়ে নিখোঁজ হয় ফুজাইল। পরে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ফোন করে সাড়ে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এই ঘটনায় শিশুটির বাবা ওই দিনই শাহবাগ থানায় অপহরণ মামলা করেন।
র্যাবের অভিযানে ওই দিন দিবাগত রাতে রাজধানীর ধলপুর এলাকা থেকে আরেক অপহরণকারী এম এম তানভীরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
গ্রেপ্তার আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয় বার্তায়।
